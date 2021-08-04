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矽谷聖縣疫苗完全接種率近8成 議員呼籲加緊施打

記者李榮／聖荷西報導
查維斯呼籲尚未施打疫苗的民眾儘速前往施打。（記者李榮／翻攝）
查維斯呼籲尚未施打疫苗的民眾儘速前往施打。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，特別是Delta變種病毒讓許多人憂心。聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chaves）4日在聖荷西召開記者會，呼籲還未接種新冠肺炎疫苗的聖縣居民趕緊前往打疫苗，「對抗病毒最有效的工具，就是接種疫苗、」。

查維斯表示，聖他克拉拉縣是全國新冠肺炎疫苗接種率最高的縣市之一。依據統計截至本周一為止，超過84%的12歲以上聖他克拉拉縣居民已經打了至少一劑的新冠肺炎疫苗；有78%的12歲以上聖他克拉拉縣居民則是已經完全接種新冠肺炎疫苗。

她進一步指出，Delta變種病毒影響了一小部分已經完全接種疫苗的居民，但是也因為這些人是已經接種了新冠肺炎疫苗，他們得到新冠肺炎之後的狀態一般還是很好，受到很好的保護，避免了嚴重的身體狀況，避免了住院與死亡，「接種新冠肺炎疫苗，真的非常非常的重要。」

查維斯再次提醒，接種新冠肺炎的疫苗不但是免費的，而且整個過程簡單方便，可以找自己的醫師安排去打疫苗，或者是去CVS、Walgreens等藥房去接種疫苗。聖他克拉拉縣府網站，也會繼續更新，告知大家疫苗接種的地點，以及新冠肺炎相關的各項最新資訊。

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

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