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金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山市長布里德承認公職違規錯誤，挨罰超過2萬元。（本報檔案照片）
舊金山市長布里德承認公職違規錯誤，挨罰超過2萬元。（本報檔案照片）

舊金山市長布里德（London Breed）被爆出因為收禮等公職人員違規行為，將被罰款超過2萬元。布里德已同意罰款，對於處罰的金額表示「公平」（fair）。

8月3日周二，英文傳媒率先獲得了舊金山道德委員會（Ethics Commission）的報告，指出委員會和布里德之間已經達成一致，將對於三項布里德涉及的公職人員違規行為進行處罰。

道德委員會是舊金山市府內監管政府腐敗、公職人員行為失當的部門。現任的委員會中，有兩位是華裔，分別是代理主席李艷虹（Yvonne Lee）以及委員邱紹嘉（Daina Chiu）。委員會將會在本月內開會對於布里德罰款一事進行表決。

政治獻金超額 被指無適當申報

三項違規的事件其實媒體之前都有披露，但是本次的罰款是正式由道德委員會經調查之後，確認處罰。

其中最早一項追溯到2015年。當時布里德擔任舊金山議會議員期間，競逐連任需要競選資金。當時兩位餐飲界商人布維斯（Nick Bovis）和孔斯丁（John Konstin）支付了布里德在2015年榮耀大遊行（Pride Parade）的花車費用，每人1250元。這不僅僅超過了個人競選獻金的500元上限，同時這部分的資金布里德也沒有恰當申報。

舊金山觀察家報的專欄在去年時已經報導過此事。而捐錢者之一的布維斯，也是捲入舊金山市政府腐敗案的核心人物之一。

請求特赦哥哥 使用市長職銜

另外在2018年10月，當時布里德剛剛上任沒多久，和家人一起寫信給州長，要求州長減輕自己的哥哥Napoleon Brown的刑期。當時她哥哥Napoleon Brown因為過失殺人等罪而被判入獄44年，布里德以及家人認為刑罰過重。

問題就是出在，當時布里德的求情信雖然使用私人的信紙寫的，但是在信中她使用了市長的職銜，因此被指想要利用市長的身份來影響州長的決定。因此道德委員會認定行為違規。而此一請求，時任州長布朗（Jerry Brown）也沒有同意，布里德的哥哥並未獲特赦。

諾魯贈禮案 一度引軒然大波

第三項違規則是廣為人知的諾魯（Mohammed Nuru）贈禮一案。2020年疫情尚未完全爆發之前，布里德在個人博客中刊登文章，承認自己和前工務局長諾魯的戀情往事，同時也主動披露2019年諾魯曾經幫自己修車和租車，總計花費5600元。她將以「贈禮」（gift）的形式在報稅的時候提交。

事件引起軒然大波，逐步發酵成為腐敗醜聞。一方面是因為諾魯本身因為涉及腐敗而遭到聯邦起訴，當時正是風口浪尖，布里德竟然主動揭露關係；另一方面是舊金山市的道德法律要求上司官員不得收受下屬的「贈禮」，工務局長是市長的下屬，贈禮行為引起觸犯法律爭議。

綜上三項違規，布里德合共挨罰2萬2792元。道德委員會也直指違規的「嚴重性」（significant），同時這也是罕見有在任市長被重罰。

8月3日，布里德出席活動時被媒體追問事件。她承認自己犯了錯誤，也將負起全部責任。她說，自己在擔任市長、公職人員之後也學習很多。

她強調自己作為市長的獨立性，指出這些事件，無論是收禮還是使用職銜不當，都沒有影響到自己作為市長所做的政策決定。她也希望自己能夠在未來的工作中證明這一點。

舊金山 遊行 租車

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