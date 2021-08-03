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舊金山持續推動 捍衛粵語教育運動

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）

之前史丹福大學（Stanford）裁減粵語教師與課程的新聞，在華裔社區鬧得沸沸揚揚。舊金山則是捍衛粵語教育的運動持續進行。

年初舊金山市立大學（City College）因為財政赤字而準備裁員和縮減課程，粵語教育的課程則面臨重重危機，甚至傳出消息指相關課程可能永久停開。隨後粵語班學生、醫護人員關美欣（Julia Quan）發起保留粵語教育的團體，在線上積極發聲，也獲得不少媒體報導。

關美欣是美國出生的華裔ABC，父輩則是香港移民。她表示捍衛粵語的的運動，是一場艱苦的鬥爭。當時她也發起線上的簽名活動，短短時間內獲得大量支持。最終市立大學的裁員風波通過職員減薪而平息，粵語課也獲得臨時保留。

如今開學在即，據悉市立大學將會有兩門粵語課程，分別是初階粵語口語（Beginning Conversational Cantonese）以及中階粵語口語（Intermediate Conversational Cantonese），而且兩門課都已經爆滿，想要報名的同學只能進入輪候名單。

雖然課程恢復，但是捍衛粵語的團隊認為抗爭並未停止。在他們的網站上也直接寫著「抗爭並未結束！」

另一方面，市立大學的財政赤字問題始終未得到妥善解決，也就是粵語課程在未來的學年中依然還是會有被砍掉的風險；另一方面，目前美國的大學教育中，更加注重國語（普通話）的教學，也就是市立大學中的粵語課程的學分，未必能夠成功轉去四年制大學中，讓市立大學在粵語課程的投入意願降低。

據悉，加州州立大學（Cal State）系統的學校承認粵語課程，而加州大學（UC）系統則不承認。

相關詳情可見：https://tinyurl.com/savecantonese。

關美欣在線上發起的保留粵語（廣東話）的運動。（取自網站）
關美欣在線上發起的保留粵語（廣東話）的運動。（取自網站）
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）
舊金山的保留粵語教育示威。（受訪者提供）

教育 加州大學 美國

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