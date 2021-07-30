疫情關閉16個月 矽谷聖荷西市府與市議會重新開放

聖荷西市議會宣布，8月2日起正式回到實體開會模式。（記者江碩涵／攝影）

經過了一年半的疫情 ，加上居家避疫、居家辦公政策，聖荷西 市議會也採網路開會模式，不過隨著疫情減緩，聖荷西市議會宣布，8月2日起正式回到實體開會模式，議員也將回到聖荷西市議會的會議廳，這是睽違16個月以來，市議會首度重新回到實體開會的一刻。

聖荷西市政府表示，除了市議會開放外，市政府也將於同日開放給民眾洽公，屆時居民又可以開始在各辦公室申請建築、規畫、消防、公共工程等許可證，不過建議民眾有需求者，最好先申請好預約時間，再前往接洽辦公，可以省下較多時間。

聖荷西市議會第一場公開的議案將於8月3日舉行，屆時也將採取混合式舉辦，同時有實體會議，也有限上會議可以參加。聖荷西市議會表示，若要參加實體會議，則一定要戴著口罩 才能進入，也建議民眾盡量還是採取網路會議，避免到人多的地方。

聖荷西市府表示，建議人們如果有什麼需求仍盡量以網路虛擬服務為主，尤其現在Delta病毒仍持續在傳播，為了讓疫情趨緩，盡量少在公共場合出沒，較安心，且在家工作也能減少污染以及碳排放量。另外，無論有沒有接種疫苗，民眾若要前往市府和市議會，都一定要戴口罩才能入內。

聖荷西市府表示，如果想要網路申請，可直接上市府網站，進行相關諮詢https://www.sanjoseca.gov。