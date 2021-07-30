我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外遊客都去哪兒了？ 舊金山訪客量從第4掉第12名

CDC警告：Delta傳染力堪比水痘 這場戰爭已轉變

疫情關閉16個月 矽谷聖荷西市府與市議會重新開放

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西市議會宣布，8月2日起正式回到實體開會模式。（記者江碩涵／攝影）
聖荷西市議會宣布，8月2日起正式回到實體開會模式。（記者江碩涵／攝影）

經過了一年半的疫情，加上居家避疫、居家辦公政策，聖荷西市議會也採網路開會模式，不過隨著疫情減緩，聖荷西市議會宣布，8月2日起正式回到實體開會模式，議員也將回到聖荷西市議會的會議廳，這是睽違16個月以來，市議會首度重新回到實體開會的一刻。

聖荷西市政府表示，除了市議會開放外，市政府也將於同日開放給民眾洽公，屆時居民又可以開始在各辦公室申請建築、規畫、消防、公共工程等許可證，不過建議民眾有需求者，最好先申請好預約時間，再前往接洽辦公，可以省下較多時間。

聖荷西市議會第一場公開的議案將於8月3日舉行，屆時也將採取混合式舉辦，同時有實體會議，也有限上會議可以參加。聖荷西市議會表示，若要參加實體會議，則一定要戴著口罩才能進入，也建議民眾盡量還是採取網路會議，避免到人多的地方。

聖荷西市府表示，建議人們如果有什麼需求仍盡量以網路虛擬服務為主，尤其現在Delta病毒仍持續在傳播，為了讓疫情趨緩，盡量少在公共場合出沒，較安心，且在家工作也能減少污染以及碳排放量。另外，無論有沒有接種疫苗，民眾若要前往市府和市議會，都一定要戴口罩才能入內。

聖荷西市府表示，如果想要網路申請，可直接上市府網站，進行相關諮詢https://www.sanjoseca.gov。

聖荷西 疫情 口罩

上一則

海外遊客訪美哪些大城？ 舊金山訪客量 從前年第4名→掉到第12名

延伸閱讀

南灣輕軌沿線公車 VTA恢復運行

南灣輕軌沿線公車 VTA恢復運行
山火影響空氣 北聖荷西過敏頻傳

山火影響空氣 北聖荷西過敏頻傳
舊金山租金仍全美最貴 紐約市急起直追

舊金山租金仍全美最貴 紐約市急起直追
灣區 美唯一租金仍有打折扣大都會區

灣區 美唯一租金仍有打折扣大都會區
聖荷西、密爾比達交界植被火災 灰燼隨風四散

聖荷西、密爾比達交界植被火災 灰燼隨風四散

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）

塔馬拉克山火擴大 已燒近6萬畝 紐森宣布加州4縣進入緊急狀態

2021-07-24 02:20
專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

2021-07-25 02:20
被一些餐廳和酒吧要求出示的疫苗接種證明。（照片來自美聯社）

要在北加生活 疫苗接種證明很重要

2021-07-23 15:42
三種垃圾桶設計正在運行中，以取代現在舊金山街道上的綠色垃圾桶。（照片：舊金山市府提供）

舊金山新垃圾桶 每個要價1.2萬元起

2021-07-26 20:21

超人氣

更多 >
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗