金山經文處長賴銘琪發聲明道歉 活動口誤「中國」政府

舊金山經文處處長賴銘琪對於之前的口誤，發表聲明道歉。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 經濟文化代表處29日發出聲明，稱舊金山經文處處長賴銘琪6月19日受邀出席「北美洲台灣 商會聯合總會」年會活動，在致詞肯定台灣商會團隊推動國民外交工作 有成的時候，曾誤稱代表「中國」政府等語。賴銘琪在聲明中對口誤可能引起僑界的疑慮深表歉意，日前已分別向僑胞說明日後將注意改進，不會再犯類此口誤情事。

聲明中指出，「賴銘琪由衷感謝僑胞的善意提醒，並將虛心檢討相關錯誤，力求改善與精進。賴處長投身外交工作至今已32年，在國際間戮力爭取國家及人民利益，其熱愛台灣的心從未改變、捍衛國家主權的堅定意志不容質疑。」

另外聲明中也表示，賴銘琪處長及駐舊金山辦事處全體同仁將秉持一貫的熱誠，繼續服務僑胞，維護台灣的國家利益；也竭誠歡迎各界人士繼續督促，不吝指正。

賴銘琪所指發生口誤的場合，是在北美洲台灣商會聯合總會於上個月19日在舊金山Fairmont飯店舉行的第33屆年會外交部晚宴及交接典禮中發生。當天駐舊金山經濟文化代表處賴銘琪到場見證，北美洲台灣商會聯合總會由第33屆總會長吳怡明正式交接給第34屆新任總會長張聖儀。

賴銘琪在當天致詞中肯定北美洲台灣商會聯合總會過去一年在吳怡明領導下，39個台灣商會幫外交部北美館處做了很多工作，包括千萬口罩、千萬愛心活動、世衛宣達團，以及後來還幫忙台美洽簽自由貿易協定，籌款幫助台灣太魯閣火車意外等。