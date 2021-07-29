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罪案飆升 北加屋崙華埠推社區大使預防暴力

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠家橋驛社29日舉行記者會宣布，正式啟動社區大使計畫。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠家橋驛社29日舉行記者會宣布，正式啟動社區大使計畫。（記者劉先進 ／攝影）

北加東灣屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠家橋驛社29日舉行記者會宣布，正式啟動社區大使計畫（Community Ambassadors Program），會有5名大使統一著裝，身穿綠色背心，一周五天，每天早上6時30分到下午4時，在華埠與商戶、居民建立關係，幫助有需要的人，促進安全，應對預防暴力犯罪上升。

屋崙華埠近期罪案飆升，最近兩周6起搶劫，震驚社區。警局已承諾增派人手巡邏，並讓移動指揮車入駐華埠。

社區大使Sakhone Lasaphangthong表示，看到犯罪不會貿然捲入，而是致電911。同時，告訴犯罪者，警察正在趕來的路上，以防止罪案升級。

社區大使曾經接受過專業訓練，掌握緩解衝突的方法，或有這樣的經驗，可以進行CPR急救、自衛，與他人溝通，進行動機式訪談等。

家橋驛社強調，社區大使不會取代警察，也不會執行警員的職務。角色是阻嚇、化解、疏導，為緊張情況降溫。

屋崙市議會新通過的兩年度預算，將1800萬轉移到預防暴力部門。該部門將資助10個社區大使小組以預防暴力。每個小組有6名大使，遍布全市。家橋驛社獲得了7萬5000撥款，以執行社區大使計畫。計畫總成本約為20萬，家橋驛社希望最終能籌集到100萬的私人捐款，以增加大使的數量。

華埠 屋崙 警察

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