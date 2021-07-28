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加州衛生廳跟進CDC 呼籲室內公共場所戴口罩

加州衛生廳跟進CDC 呼籲室內公共場所戴口罩

編譯組／美聯社28日電
加州遵循CDC指南呼籲民眾在室內公共場所戴口罩。（美聯社）
加州遵循CDC指南呼籲民眾在室內公共場所戴口罩。（美聯社）

加州衛生廳28日呼籲，無論是否已接種新冠疫苗，民眾在室內公共場所都應重新戴上口罩

在聯邦疾病防治中心（CDC）29日宣布更新口罩指南，建議高傳播風險（high transmission）或顯著傳播風險（substantial transmission）地區的民眾，即使已打完疫苗，在室內公共場所也應佩戴口罩後，加州28日遵循CDC指南向居民提出相同呼籲。

同時，擁有超過3萬名學生的聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）28日宣布，將強制要求教師和職員接種新冠疫苗或每周接受兩次病毒檢測；Google和臉書28日也宣布，將強制回辦公室上班的員工接種疫苗；加州州長紐森（Gavin Newsom）26日已表示，加州近25萬名州政府員工，以及約220萬名公、私立醫療機構和療養院雇員，都必須提供疫苗接種證明或接受檢測。

這些改變是在delta變種病毒造成美國新冠病例和住院人數增激後所做出。雖然疫苗可保護大多數感染者免於出現重症或死亡，但CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，新數據顯示，感染delta變種病毒的已接種疫苗者，「有可能將病毒傳播給他人」。

儘管加州新增病例數目與冬季疫情最高峰時相比仍低，但感染和住院人數都不斷增加。加州目前已有超過62%的年滿12歲居民完成疫苗接種，但衛生官員擔心這個數字還不夠高。

一直以來，加州和其部分縣在對抗疫情方面比美國大多數地區都更嚴格，經濟封鎖的措施也實施得更早、更久。然而，官員指出，加州有近4000萬居民的居住地現在被CDC列為高傳播風險區和顯著傳播風險區，一周單日平均確診率從一個月前的1.4%飆升至現在的5.9%。

加州衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）說：「delta變種病毒造成加州確診率和住院人數激增，我們在此呼籲民眾在室內公共場所戴上口罩，以減緩病毒傳播速度。同時，我們也會繼續推動更多居民接種疫苗。」

舊金山現在要求新雇員在開始上班之前，必須先接種疫苗或提供豁免證明，已經上班的約3萬5000名員工也必須出示疫苗接種證明或豁免證明，否則在疫苗獲得聯邦食品藥物管理局（FDA）完全批准後，可能受到懲處。

美國最大四年制大學系統加州州大（CSU）27日表示，他們不再等待疫苗獲得FDA完全批准後才要求學生和教職員接種疫苗，所有學生和教職員都必須在今年秋季回到校園前接種疫苗。

聖荷西聯合學區表示，所有學生和教職員在校內無論是室內還是室外都必須佩戴口罩。

聖荷西聯合學區宣布強制教職員接種疫苗。（電視新聞截圖）
聖荷西聯合學區宣布強制教職員接種疫苗。（電視新聞截圖）

疫苗 加州 口罩

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