舊金山市議員司嘉怡 望街道改名團結亞太社區

舊金山一名84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee，遭遇襲擊身亡。（視頻截圖）

對於舊金山 社區內的一條巷道Sonora Lane，改名為「Vicha Ratanapakdee道」（Vicha Ratanapakdee Way）一事，舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，希望這條街道改名，成為紀念遇襲死亡的亞裔 老翁Ratanapakdee有意義的方式，並象徵著舊金山與亞太社區的團結。

司嘉怡說，很榮幸能夠獲得Vicha Ratanapakdee家人的信任，來推動這個更名紀念的事情。「我希望這條街道的更名，是一種紀念Ratanapakdee先生的有意義的方式，並象徵著舊金山與亞太社區的團結。」市議會將會在未來審議這個道路改名，預計會在今年年末或者明年年初表決。

Vicha Ratanapakdee的女兒Monthanus Ratanapakdee也說，紀念父親對自己的家庭來說很重要。她形容父親已成為停止亞太裔仇恨運動的象徵。「街道名稱更改為Vicha Ratanapakdee道將提醒後代，針對我們亞太裔長者的暴力行為，在我們的社會中沒有立足之地。」

該事件被附近的攝像機錄下，引起社交媒體和主流英文電視台的廣泛傳播。老翁傷重不治死亡，加上亞裔長者身份，和美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪。舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）也在紐約時報 的一個採訪中，提及嫌犯當時是「鬧脾氣」（temper tantrum），該英文詞彙常被用於形容小孩子，因此上述言論也引起爭議，令受害者家屬不滿。

警方已經抓捕兩名嫌犯。其中一人，19歲的華特森（Antoine Watson）被控謀殺，以致命性武器攻擊他人，以及重傷長者三項罪名。另一人古（Maylasia Goo）則是被控協助犯罪。