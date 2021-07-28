亞裔老翁遇襲身亡 舊金山街道改名紀念

許多社交媒體用戶也都將頭像換成了Vicha Ratanapakdee的畫像。（網絡圖片）

今年初舊金山 一名亞裔 老翁遇襲身亡。他遇襲的過程被監控錄像拍下，引起全美關注。時隔半年，舊金山市議會將提出決議案，將案發地點附近的一條街道改名，紀念這位遇害亞裔老翁。

1月28日，84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee在舊金山遭到一名男子的暴力襲擊。當時嫌犯開車經過，隨後下車襲擊了Vicha。他倒地後受重傷。嫌犯駕車逃逸。兩天之後老翁死亡，同時兩名嫌犯也被捕。

事件被附近的攝像機錄下，引起社群媒體 和主流英文電視台廣泛傳播。老翁傷重不治死亡，加上亞裔長者身分和美國持續發生針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪。許多社群媒體用戶也都將照片換成了Vicha Ratanapakdee的畫像。

案發地點就是舊金山Anza Vista社區，位於西增區（Western Addition）和太平洋崗（Pacific Heights）附近，Geary街中部一帶。屬於市議會選區的第二區。

該區市議員司嘉怡（Catherine Stefani）提出，將社區內的一條巷道Sonora Lane，改名為「Vicha Ratanapakdee道」（Vicha Ratanapakdee Way）。

Vicha Ratanapakdee的家人，舊金山東南亞社區機構也都支持這個改名。