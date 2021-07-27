北加佛利蒙華裔遭肇逃死亡車禍 警籲緝兇

Allen Kwok Keung Sham遭撞後在醫院治療了一周，但依然不治。（取自GoFundMe網站）

佛利蒙警方指出，６月30日造成死亡車禍 的肇事逃逸司機仍在逃，警方呼籲知情的民眾向警方提供線索，肇事者也能主動投案。

遭撞的長者是69歲的 Allen Kwok Keung Sham，家住在東灣的普利桑頓，他在6月30日晚間10時許在佛利蒙的Peralta大道、靠近Dusterberry Way推車走路時，被一輛汽車 從後面撞上，送醫後搶救一周，但仍不治。他的獨子、24歲的Howard Sham指出，父親的過世讓全家不但非常悲傷，而且更是非常生氣。因為，肇事者撞到人後就離開，「什麼樣的人會做這種事情？如果這事發生在你自己父親身上，你會這樣（逃走）嗎？」

Howard Sham目前住在聖地牙哥，他在讀大學時期不過正休學一年打工。他表示，在父親失業之前，過去曾擔任過汽車修理師傅以及雜工（handyman）。

Howard Sham並表示，自己的父親非常努力工作，就算已經失業了，但還是會想辦法賺些錢，「我知道他盡力了。」

佛利蒙警方指出，受害者被撞時，正推著一輛裝滿回收物及個人物品的推車。遭撞擊之後，肇事車輛曾短暫停車，但是駕駛卻沒有企圖查看受害者的情況，反而是隨即立刻倒車、並且加速離開。

Howard Sham認為，父親被撞時應該是在收集瓶罐，希望能將瓶罐賣錢換取生活所需的現金。

Howard Sham的母親去年中風 ，目前還住在療養院。現在又碰上父親的事情，心理及財務上的壓力都相當大，他已經在GoFundMe上籌款，希望能支付父親的喪葬費用，以及生病母親的醫療費用。

佛利蒙警方則指出，這起事故是佛利蒙今年第六起死亡車禍，目前還在調查細節，呼籲有線索的民眾與警方聯繫，電話： (510) 790-6800 或者電郵：[email protected]。

家屬籌款網站：https://ie.gofundme.com/f/my-father-is-a-victim-of-a-hit-and-run