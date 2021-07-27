金山灣區華裔擊劍好手 陳海翔東奧止步

灣區華裔擊劍好手陳海翔東奧止步，教練父親稱被隔離一周對他影響很大。（Getty Images）

灣區 華裔擊劍好手陳海翔（Alexander Massialas）26日在本屆東京奧運 會首度出賽，但不幸落敗，使他再奪一面個人獎牌的夢想破滅，但他的新冠夢魘卻還未結束。

陳海翔因為在前往日本的班機上被安排坐在沙灘排球選手克拉布（Taylor Crabb）附近，克拉布因為新冠檢測呈陽性，上周被迫退出奧運賽，陳海翔因此被列入接觸者追蹤名單，必須獨自在飯店進行隔離。被隔離三天後，已接種疫苗的陳海翔開始可以進行有限的訓練，但不得靠近任何隊友。

世界擊劍排名第五的陳海翔透過Facetime接受訪問時說：「我非常失望。我一直努力保持積極的態度，希望在糟糕的情況下做到最好。」

三次代表美國 參加奧運的前擊劍選手馬斯拉斯（Greg Massialas）是陳海翔的父親，也是美國擊劍隊教練。馬斯拉斯認為，被隔離超過一周對陳海翔影響很大。

這場磨難始於陳海翔降落在東京機場，他在機場被扣留了12小時，然後被帶往飯店隔離三天。三天後被轉移到大部分美國代表隊選手下榻的飯店，但仍必須遵守嚴格的防疫規定。

第三次參加奧運的陳海翔在上屆里約熱內盧奧運中獲得一面個人銀牌和一面團體銅牌。陳海翔雖然在個人賽中止步，但他仍樂觀地說：「有時候，人生會向你丟出一些你預料不到的事情。但最好的運動員記憶是最短的，我可能需要一點時間傷心，但我會期待和隊友一起奪金。」

陳海翔的妹妹陳海晴（Sabrina Massialas）也是美國本屆奧運擊劍隊的一員，這是她首次參加奧運。因為被隔離，陳海翔26日才見到妹妹。陳海翔說：「我嘗試幫助她享受這一刻，因為這是她長久以來的夢想。」

同樣來自灣區的陳海翔隊友孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）26日也在個人賽中落敗，但他的妻子基佛（Lee Kiefer）25日贏得個人鈍劍（foil）個人賽金牌。孟凱睿和基佛兩人目前都是肯塔基大學（University of Kentucky）醫學院學生。