加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

26日下午加州 前聯邦參議員 鮑克塞( Barbara Boxer)在屋崙 (奧克蘭)的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊。襲擊者從背後推了她一把,搶走她的手機,然後跳進一輛在路邊等待的汽車。

鮑克塞在下午3時許的推特上寫,慶幸自己沒有受重傷。鮑克塞在1993年至2017年期間代表加州擔任聯邦參議員。她在2016年沒有尋求連任,由賀錦麗接任。

目前屋崙警方正在調查此事。

Earlier today former Senator Barbara Boxer was assaulted in the Jack London Square neighborhood of Oakland. The assailant pushed her in the back, stole her cell phone and jumped in a waiting car. She is thankful that she was not seriously injured."