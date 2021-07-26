美世與哥大主辦 模擬創業競賽 南灣高中生奪冠

四位南灣的高中生，由華裔和韓裔組成的隊伍，奪得本次創業競賽冠軍。（視頻截圖）

2021年的模擬創業競賽（Model Entrepreneur，簡稱ME）圓滿落下帷幕。經過激烈的兩天決賽競爭，超過60支來自全球的參賽隊伍比拼，最終來自南灣的高中生隊伍「VOBYUS」奪下冠軍。

2021年的模擬創業競賽圓滿落幕，超過60支來自全球的參賽隊伍同場比拼。（活動海報）

競賽是由世界日報與哥倫比亞大學 （簡稱哥大）商學院聯合主辦，中國 信託銀行白金贊助。在去年因為疫情暫停了一年之後，今年比賽在線上強勢回歸，在線上舉辦，來自美國，中國大陸、台灣、香港，以及新加坡、日本、加拿大等國家和地區的高中生們同場競技，讓比賽更加的國際化。

「VOBYUS」華裔及韓裔組合

奪冠隊伍的成員分別是來自南灣Monta Vista高中的華裔湯飛洋（Benjamin Tang），韓國裔的金敏洙（Minsoo Kim），金敏貞（Minjeong Kim），以及來自庫比蒂諾高中（Cupertino High）的韓國裔的顧濟民（Jimin Koo）。

奪冠隊伍的視頻中模擬演示了監測司機疲倦程度的過程。（視頻截圖）

AI偵測司機疲勞APP勝出

他們的產品是一個使用人工智能技術（AI）來檢測司機疲倦程度的手機應用程序（APP）。因為現在的AI技術中，對於人臉識別的精確度不高，因為不同人種之間的眼睛大小，臉型不同，同時大家眨眼睛的頻率也不同，偵測疲倦程度的方式也不應該都一樣。

團隊領導湯飛洋說，最早有這個理念，就是想要減少車禍 事故，減少傷亡，因為每年因為司機的疲勞駕駛而導致的車禍事故就很多。而且他說，現在作為高中生的年紀，都能夠申請考取駕照，對他們而言都有很大的啟迪。

金敏貞說，這次的比賽學習了很多，尤其是跟全球的高中生一起競賽，體驗了不同國家的文化，這是一次非常獨特的體驗，增廣見聞。 隊友金敏洙則強調了在這個項目之中，他們諮詢了很多業內人士的專業意見，包括Uber、卡車司機、保險公司等等，這些專業意見都給了他們很多的寶貴回饋。

談及未來的發展，隊員顧濟民說會聯繫更多的業內人士，把這個產品做好。他們也齊齊感謝ACF（Applied Computing Foundation），以及兩位給了他們指導的Yoonjung Lera和Jared Lera。

比賽一共選出了前十名的優勝者，以及最佳分析獎、最佳路演視頻、最佳推廣視頻、最佳團隊合作、最佳勇氣獎等。優勝隊伍的隊員除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及能夠選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。