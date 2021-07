7月23日10點40分左右,在聖拉菲市中心第三街和Lootens Place發生槍擊 事件,造成兩人死亡,四人受傷。一名25歲的費爾菲德男子槍傷嚴重,有生命危險;一名25歲比茲堡男子,一名29歲士德頓男子及一名62歲聖拉斐爾男子有槍傷但不嚴重;一名24歲的士德頓男子死于槍傷,另有一名被送至醫院後因槍傷死亡。知情者請致電415-485-3000,或訪問警察 局網站。

Two people are dead and four are injured in the wake of a shooting in downtown San Rafael late Friday night, police say. https://t.co/l7NI69JqCe pic.twitter.com/DNZNkzoKT8