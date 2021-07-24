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模擬創業競賽 前三名今晚線上頒獎典禮公布

記者李晗 / 舊金山報導
來自世界各地的選手參與比賽，回答評審提問。（視頻截圖）
來自世界各地的選手參與比賽，回答評審提問。（視頻截圖）

備受期待的模擬創業競賽（Model Entrepreneur，簡稱ME）的決賽落下帷幕。來自全球各地的高手們強強對決，在一連兩天的決賽中碰撞出創業家的智慧火花。

競賽是由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦，中國信託銀行白金贊助。在去年因為疫情暫停了一年之後，今年比賽在線上強勢回歸，並且向全球高中生廣發「英雄帖」，讓比賽更加的國際化。

決賽在7月22日（周四）和23日（周五）舉行。兩天的比賽中，來自美國、中國大陸、台灣、香港，以及新加坡、日本、加拿大等國家和地區的高中生們同場競技，比拚各自的創業理念。超過60支隊伍參與進了決賽，另外還有兩支小學生的「表演」隊伍。

決賽的賽制中，全部隊伍通過抽籤，兩兩分組對決，互相提問。參賽隊伍必須要向評審和競爭隊伍展示自己的商業企畫書以及拍攝的推廣影片。最後由哥大的教授評審、商界代表評審向隊伍發起提問，然後打分。

疫情是現今全球的最重要的話題，醫療健康也因此成了這些年輕創業家們的關心焦點。不少參賽隊伍都把目光投向健康方面的話題，比如有的是要開發軟體（APP），把遊戲與運動結合起來，也有的是關注和推廣中醫方面的知識，保障民眾健康。

評審的打分占最後總成績的90%。之前的公眾投票結果則占10%。早前公眾投票環節已經展開，一共三小時的時段內，總計有2萬6000多人參與公眾投票。最終的冠亞季軍的結果將會在今晚的線上頒獎典禮上公布。典禮的時間是美國西海岸時間7月24日晚上6時開始。觀看地址可以在競賽官網（https://www.mecompetition-usa.com/）上找到。

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