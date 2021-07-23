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台北音樂節移師舊金山 林昭亮現身透露背後故事

記者李晗 / 舊金山報導
著名小提琴大師林昭亮會見灣區華文傳媒，現場演奏曲目。（記者李晗 / 攝影）
著名小提琴大師林昭亮會見灣區華文傳媒，現場演奏曲目。（記者李晗 / 攝影）

疫情之下，文化藝術的交流不停歇。著名小提琴大師林昭亮（Cho-Liang Jimmy Lin）帶著台北音樂節正式亮相舊金山，鞏固雙城友誼，推動雙城之間的音樂交流。

22日下午林昭亮在多名灣區社區領袖、音樂藝術界代表的陪同下，會見舊金山華文傳媒，詳細講述了今年「第3屆台北大師星秀音樂節」（Taipei Music Academy & Festival，TMAF）從台北移師舊金山背後的故事。

林昭亮對於音樂節能夠移師舊金山感到欣喜萬分。（記者李晗 / 攝影）
林昭亮對於音樂節能夠移師舊金山感到欣喜萬分。（記者李晗 / 攝影）

原計畫今年的星秀音樂節要在台北舉辦，但是因為台灣疫情爆發，讓音樂節幾乎要被取消。在林昭亮的奔走之下，音樂節獲得舊金山音樂學院（SFCM）的支持，也就正式從台北搬來舊金山。

「有時候緣分很重要，」林昭亮說，「場地對於音樂家而言很重要，沒有場地，就無法進行教學，排練和演奏。」他說。

台灣因為疫情，幾乎所有音樂場地都無法開門，所以林昭亮將目光投向海外。因為和舊金山音樂學院的一些聯繫，他主動打電話給了音樂學院的院長斯圖爾（David Stull），結果沒想到對方一下子就答應了借出場地承辦台北音樂節。林昭亮說，當時他和斯圖爾就在五分鐘之內就敲定好了，令他欣喜萬分，直言斯圖爾就是今年音樂節的「救命恩人」。

「第3屆台北大師星秀音樂節」發佈會，在舊金山音樂學院全新的演出大廳舉行。左起胡立...
「第3屆台北大師星秀音樂節」發佈會，在舊金山音樂學院全新的演出大廳舉行。左起胡立民，林昭亮，徐大麟，賴銘琪，斯圖爾。（記者李晗 / 攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟，副主席胡立民、舊金山音樂學院的主管藝術項目的華裔副院長牟漢克（Hank Mou）等出席。

姐妹市委員會積極促成本次合作，出錢出力。「音樂無邊界，本著促進兩市的文化交流的宗旨，我們全力協助，把音樂節辦好，」徐大麟說，「期待一場座無虛席，全灣區共同來欣賞音樂節。」

舊金山音樂學院位於市政廳附近，地理位置非常優越。近期學院也全新裝修了大樓和演出廳，視野非常好。音樂節也將會是首次在全新大廳內的活動。

一如既往，今年的音樂節邀請了眾多的大師，以及有46位的來自全球各地的學生。這些學生均是通過層層選拔，才獲得了這次參與音樂節的機會。林昭亮說，老師和學生們將會一起排練，準備音樂節目，同台一起表演。他形容這樣既能夠讓老師們感受到學生們的年輕活力，也能夠讓年輕學生感受到資深音樂老師們對於音樂的詮釋、處理。

音樂節對於學生的教學是重點，教學內容包括密集室內樂及樂團課程，由大師們親自教學，以及獨奏曲目教學、樂團曲目教學、樂團甄選準備課程、音樂家素養訓練、及演奏技巧教學。

至於演出的特色和焦點，林昭亮也略微透露了一些。他說，移師美國之後，今年有些演出曲目會有所改編，「改成美國的作品」。但是演出完的安可曲目，「還是我們最喜歡的『雨夜花』，表示我們還是想家。」大師星秀音樂節交響音樂會預計將於7月30日（周五）晚間8時在史丹福大學演出，8月4日與7日在舊金山音樂學院演出。

30日的史丹福大學的場次開放欣賞，購票詳情請見：https://live.stanford.edu/calendar/july-2021/leonard-slatkin-conducts-taipei-music-academy-and-festival-orchestra。

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