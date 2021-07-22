我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東京奧運明開幕 首次千人觀禮 開幕表演「最高機密」

中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

舊金山華人歷史墓園 立法保護最後闖關

記者李晗 / 舊金山報導
岡州旅厝的石碑建築依然還在公園內。（陳永興提供）
岡州旅厝的石碑建築依然還在公園內。（陳永興提供）

舊金山一座極具歷史意義的華人墓園，100多年前曾經埋葬了上萬名早期華人移民先輩。有市議員提出立法要保護這個墓園，將這個遺址設定為舊金山的歷史地標（landmark）。立法法案已通過了市府部門和委員會，現在即將進入市議會的最後闖關階段。

7月22日主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan）到中華總會館，尋求華裔社區支持，呼籲大家能在7月26日周一時在議會中表達意見。中華總會館眾多僑領都出席活動，包括總董余健全、永興餅家老闆陳永興等。

墓園位於舊金山的西北角林肯公園（Lincoln Park），現已是高爾夫球場。然而當年的「岡州旅厝」紀念碑仍然還在公園內。岡州是舊時對於廣東地區的叫法，「旅厝」則是暫居的旅舍意思。僑領李殿邦表示，這個名字意思指的就是許多埋葬在這裡的華人先輩，都是旅美而已，埋葬於此並非是落葉歸根。

陳詩敏也強調，這個立法將對華人的歷史文化起到推動作用，讓更多的美國主流社會知道華人早期對於美國的貢獻。

然而因為現在林肯公園是一個高爾夫球場。也有高爾夫球界的人士致信給議會表達擔憂。他們擔心這個地區被設置為歷史地標後，可能會限制他們打高爾夫球活動，限制使用這個高爾夫球場。

陳詩敏表示，不會影響高爾夫球運動，將在議會聽證時澄清這件事。

如果立法通過之後，舊金山市府的歷史古跡保護委員會，將有規畫專員評估歷史。據悉，這個墓園曾埋葬了許多不同國家的移民，其中，華人移民有上萬個，其他歐洲移民也有。中華總會館也計畫將來舉行公祭活動，具體的細節也將要與高爾夫球場方面再商議。

下周一議會的委員會將會初審此案，時間是下午1時30分。想要在議會中對此案發表評論的民眾，可以撥打電話(415) 655-0001，輸入會議的ID：146 916 4664 。

主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan，左四）來到中華總會館，尋求華裔社...
主推立法的市議員陳詩敏（Connie Chan，左四）來到中華總會館，尋求華裔社區支持。（記者李晗 / 攝影）

華人 舊金山 移民

上一則

北加多縣官員呼籲雇主要求員工接種疫苗

延伸閱讀

猖狂！舊金山男子跟蹤亞裔同性戀夫婦種族辱罵

猖狂！舊金山男子跟蹤亞裔同性戀夫婦種族辱罵
舊金山國際機場 湧現人潮

舊金山國際機場 湧現人潮
舊金山市長訪華人商戶 強調維護治安

舊金山市長訪華人商戶 強調維護治安
打擊零售店盜竊 加州州長簽法案

打擊零售店盜竊 加州州長簽法案
主管挾工作簽證霸凌？華裔醫師死因成謎

主管挾工作簽證霸凌？華裔醫師死因成謎

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
加州delta病毒病例迅速增力，一周以來已大增71%。（Getty Images）

加州平均單日染疫率增71%… 12縣如同「紫級」

2021-07-19 23:36

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
加州財務長馬世雲。（本報檔案照片）

加州財長馬世雲 遭前女下屬指控性騷擾

2021-07-20 18:33
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17

超人氣

更多 >
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼