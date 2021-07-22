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猖狂！舊金山男子跟蹤亞裔同性戀夫婦種族辱罵

記者劉先進 ／舊金山報導
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦進行種族主義辱罵。（視頻截圖）
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦進行種族主義辱罵。（視頻截圖）

18日下午3時許，在北加州舊金山7街和市場街附近，一名非裔男子跟蹤一對同性戀夫婦進行種族主義辱罵，其中一名受害者是一位亞裔。男子一度威脅說，「我要揍你那一文不值的屁股。」「你的母親一文不值，因為她沒有流產掉你這個可憐的傢伙。」事發過程被手機拍攝下來。

根據KTVU華裔記者Henry Lee報導，目擊者表示，涉事男子不知從哪裡冒出來，開始對同性戀夫婦進行種族主義侮辱。他大喊說，「我為這個該死的國家服務。所以我不是種族主義者。我不喜歡你們這些該死的亞洲人待在我的國家！」

目擊者斯塔爾庫普（Darren Mark Stallcup）手機拍攝的視頻中，可以看到男子一路跟著同性戀夫婦說，「我要揍你的屁股，那一文不值的屁股。」其中一名受害者回應說：「你才一文不值。」男子回擊說：「不，你的母親一文不值，因為她沒有流產掉你這個可憐的傢伙。」

即使受害者说要報警，男子還一路跟蹤辱罵。還表示，「你想打911就打吧，你這個該死的傢伙。」多人報警後，男子還糾纏不休。這對夫婦在一家酒店尋求庇護，男子跟到那裡口出狂言的說，「你的男朋友，你這個亞洲人！」受害者回應說，「去你的，滾開這裡。」

男子接著辱罵，「你媽是個垃圾。而且我不喜歡你，狗娘養的。」

舊金山警方正在調查這一事件，並敦促任何成為仇恨犯罪受害者的人報告此事。

18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦進行種族主...
18日下午3時許，在舊金山7街和市場街附近，一名男子跟蹤一對同性戀夫婦進行種族主義辱罵。（視頻截圖）

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