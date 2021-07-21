奧克蘭市長薛麗比：相信運動家職棒隊想留在奧克蘭

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）21日在記者會上表示，相信運動家職棒隊（A's）希望留在屋崙。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）21日在記者會上表示，相信運動家職棒隊（A's）希望留在屋崙，市議會在20日投票 批准了價值12億元的新球館投資 框架協議（term sheet），滿足了運動家的大部分要求。她說，從球隊方面聽到了談判的開放性，市府工作人員對運動家回到談判桌上感到很興奮。「相信運動家對留在屋崙是認真的。」

運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）20日當天沒有明確回答，是否會讓球隊搬離屋崙。但表示，對球隊不同意、或沒有採取共識的協議投讚成票，並非推進球館建設計畫的有效方法。投票結束後，運動家不願透露是打算繼續談判還是退出建設計畫。球隊官員21日已經在賭城拉斯維加斯，討論潛在的搬遷事宜。

框架協議通常規定了正式投資協議中的關鍵性條款，為屋崙和運動家談判提供進一步的方向，但不具備法律效力。關於建設新球館，運動家和市府的分歧有主要有兩點，球場外估價3.519億的龐大交通基礎設施建設誰來負擔。以及到底計畫中該有多少可負擔住房。

球隊希望在球館附近打造3000戶住房單元，但不願意承擔建設35%可負擔房。而屋崙規定，大型計畫必須有一定比例的可負擔房。屋崙20日通過的協議中，已經做出部分妥協。副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）表示，球館附近建造15%的可負擔房，其他20%可位於球場外其他區域。屋崙還會尋求聯邦、州、地區和阿拉米達縣的資金，並包括與其他交通計畫和資源的協調。運動家將不負責球館外的基礎設施建設。