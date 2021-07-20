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新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

記者李怡 / 舊金山報導

美國人所欠的醫療債務幾乎是以前已知的兩倍，而且所欠的金額越來越集中在沒有參與「平價醫療法案」的醫療補助擴展計劃的州。

20日（周二）在「美國醫學會雜誌」上發表的一項新研究發現，2018 年（有數據可用的最近一年），催收機構持有 1400 億元的未付醫療費用。較早的一項研究2016 年的債務，估計美國人持有 810 億元的醫療債務。

這篇新論文更全面地研究了哪些患者有未償還的醫療債務，包括沒有信用卡或銀行賬戶的個人。該論文使用信用評級機構 TransUnion 的所有信用報告的 10%，發現大約 18% 的美國人持有正在收集的醫療債務。

史丹福大學健康經濟學家、該論文的第一作者馬奧尼說：「如果你想到美國人接到收債員的電話、信件和敲門聲，那往往是因為美國的醫療保健系統。」

1400 億元的債務並未計算欠醫療保健提供者的所有醫療費用，因為它僅衡量已出售給收款機構的債務。在越來越多的訴訟，醫院提出針對患者收集債務，這可能會導致法律費用或工資扣發，不包括在圖中。患者用信用卡支付或長期支付計畫的醫療費用也不是。新估計與舊的、較小的估計之間的一些差異可能反映了不同信用評級機構對債務分類的差異。

新論文不包括冠狀病毒大流行期間的數據，目前尚不可用。

美國 醫療費 信用卡

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