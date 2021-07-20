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太浩湖山火擴大 已燒2萬5000畝 多地公路、步道關閉

編譯組／太浩湖19日電
「塔馬拉克山火」的濃煙讓南太浩湖地區的空氣品質一度「非常不健康」。（美聯社）
「塔馬拉克山火」的濃煙讓南太浩湖地區的空氣品質一度「非常不健康」。（美聯社）

太浩湖地區爆發「塔馬拉克山火」（Tamarack Fire），19日火場面積迅速擴大超過2萬5000畝，造成當地空氣品質相當惡劣。

阿爾平縣（Alpine County）和艾爾杜拉多縣（El Dorado County）警方已要求「塔馬拉克山火」附近多個地區的民民撤離，19日再對火場西側的Blue Lakes Road地區發出強制撤離令。

當局表示，塔馬拉克山火已迫使與4號公路交接的89號公路關閉，但交接口以西的4號公路仍維持開放。報告指出，截至19日下午，塔馬拉克山火已焚燒超過2萬5000畝地。聯邦公園管理局也已關閉位於Carson Pass和Ebbetts Pass之間的Pacific Crest Trail，這條從墨西哥到加拿大的健行路徑全長2650哩，貫穿加州、俄勒岡州和華盛頓州。

塔馬拉克山火是在國慶日長周末因閃電所引起，16日開始猛烈燃燒，面積在36小時內迅速從500畝擴大為1萬8000畝，消防員人數也從50人增加到目前的750人，在他們的奮力對抗下，暫時阻止了大火進入已進行撤離的塞拉山馬克利維爾（Markleeville）社區。目前已知至少有兩棟建築物遭焚毀。

國家氣象局表示，50號公路以南19日可能會出現更多雷暴，許多會集中發生在雷諾（Reno）和卡森（Carson）地區，並進入內華達州西北部和加州東北部。

空氣品質管理局表示，塔馬拉克山火的煙霧18日晚上飄入南太浩湖地區，空氣一度惡化，空氣品質指標高達222，為「非常不健康」狀態，從民眾在社群媒體上傳的照片可以看到，南太浩湖地區受濃煙影響，天空一片漆黑。

不過，當地19日上午煙霧已逐漸消散，天空重新放晴，空氣品質恢復為「良好」。氣象學家表示，除非大火往西北移動，否則空氣品質不會再惡化。

太浩湖地區爆發「塔馬拉克山火」，19日面積超過2萬5000畝。（美聯社）
太浩湖地區爆發「塔馬拉克山火」，19日面積超過2萬5000畝。（美聯社）

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