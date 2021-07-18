加州迪克西山火延燒1萬3500畝 14%受控

與迪克西山火搏鬥的加州消防員正從聯合太平洋鐵路火車上進行灌救。(美聯社)

加州 消防廳 (Cal Fire) 官員諾曼 (Sean Norman) 17日晚間對過去年間修成的防火線表示信心然而迪克西山火 (The Dixie Fire) 持續擴大。在消防隊充分使用已修成的防火線與山火對抗下，迪克西山火於17日規模雖然持續擴大到1萬3482畝，可是在此同時消防隊已控制14%火場面積。

消防隊也充分使用聯合太平洋鐵道，從遠處運水到鐵道附近災區，與大火搏鬥。加州消防廳也動用聯合太平洋鐵道，運送救火員到災區援助

諾曼說，目前消防隊竭力與迪克西山火搏鬥，不讓山火穿越聯合太平洋鐵道與70號公路。諾曼表示，消防隊將盡力保持70號公路全面開通。

諾曼表示，雷格達普 (Ragdump) 火勢控制穩定，可是大火撲向契普斯溪 (Chips Creek) 地帶，消防隊目前在契普斯溪地區逐漸多重防火線，防制大火蔓延。

諾曼同時表示，迪克西山火也撲向70號公路，如不制止，公路交通將遭受波及。他說，這是整個加州對抗山火最為險峻的地帶，白天出現上峽谷風 (up-canyon winds) ，夜間則出現下峽谷風 （down-canyon winds)。

加州森林防火廳氣象學家魯斯佛德 (Julia Ruthford) 表示，18日天起酷熱，可是18日晚間季風雨圈將進入山火災區內，因此18日晚間到19日上午，災區內可能會出現雷雨，然而雷雨可能只出現於災區邊緣地帶。

氣象局已在布特縣 (Butte County) 發布強風高溫 的天氣警報。

加州消防廳目前已對高湖區 (HIgh Lake area) 、史托利 (Storrie)、托賓 (Tobin) ，以及岩峰 (Rock Crest) 地區居民發出撤離令。另外對普洱加 (Pulga) 費爾布魯克 (Philbrook) 、潛伯斯溪 (Chambers Creek) 、羅傑斯平原 (Rodgers Flat) 、貝爾登 (Belden) 等地居民發出撤離警告。

加州消防廳另外對普魯瑪斯縣 (Plumas County) 洛克溪水壩 (Rock Creek Dam) 以東到卡里布 (Caribou) 地區居民發出撤離令。

消防廳對抗此一山火，共出動85輛消防車、10架直升機、17部推土機。參與此行動的救火員高達1669人。迪克西山火範圍內的普魯瑪斯國家森林內所有道路與森林小徑全部封鎖。

迪克西山火13日爆發於布特縣天堂鎮 (Paradise) 以北約10哩處，鄰近2018年摧毀性的坎普大火 (Camp Fire) 災區。山火爆發後蔓延迅速，16日山火已焚毀8000畝林地，為15日的四倍。防火廳代表指出，幸有三年前坎普大火築成的防火線，協助消防隊員控制火勢發展。