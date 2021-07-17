舊金山屋崙華埠同一地點 連2天發生2起持槍搶劫

15日的屋崙華埠持槍搶劫中，劫匪不僅搶走華人手表，還毆打準備見義勇為的好心人。圖中紅圈可以看到劫匪槍枝。（視頻截圖）

15日、16日，屋崙華埠 幾乎同一地點連續發生兩起惡性持槍傷人搶劫，且被監控錄像拍下。15日的搶劫，2名歹徒在9街和Harrison街持槍搶走一位70多歲華裔老人的財物，老人被按在地上搜走手表，他一直呼喊，被打得頭破血流。有見義勇為的路人經過試圖阻止，劫匪用槍托狠狠打中他頭部。16日的搶劫，4人作案，3人下車搶劫80多歲和50多歲的華婦手提包，拉扯中華人 被劫匪用槍毆打受傷。現場採訪15日搶劫的中文電視台記者目擊搶劫過程。

從12日到16日的5天，華埠共4起搶劫。華埠藍天使義工隊長鄺偉表示，自從削減警局預算以來，華埠近3周沒有巡警，這是華埠治安惡化的主要原因。華埠成為政客們政治鬥爭的犧牲品。希望有更多警力回歸華埠，保護民眾安全。華埠商會主席陳錫澎則表示，將利用「亞裔犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）共懸賞5000元，希望市民提供線索，抓住兩起搶劫嫌犯。

15日的搶劫發生在下午3時15分。監控錄像顯示，在9街夾Harrison街附近的人行道上，黑衣劫匪和白衣劫匪將老人按在地上搜身，搶走老人手表。老人躺在地上，一直在大聲求救。有一位背著包、戴著白色帽子的男性好心人剛好路過，試圖上去阻止，黑衣劫匪走上前去，手中明顯拿著一隻槍，用槍托狠狠砸在好心人頭上，將他打倒在地。劫匪得手後，跳上路邊並排停車的同夥車輛快速逃走。

16日下午12時30分，幾乎同一地點、相隔10米左右的地方，又發生一起搶劫。監控錄像顯示，兩名拿著手提包的受害者，走到停在路邊的車輛附近。劫匪並排停車在路中間，3人先後下車飛速跑過來，針對2個受害者下手。掙扎中，2個受害者都被拖在地上。

有不願透露姓名的華人到現場幫忙報案並做筆錄。他對本報表示，有目擊者看到事發過程，受害者分別是50歲和80歲的華人女性。在搶劫中，抓住手提包不放，被劫匪拖拽在地上，手臂和頭部都有擦傷流血。KTVU則報道，劫匪在搶劫中用手槍打過受害者。但監控距離較遠，很難分別出劫匪是否有槍。

15日的屋崙華埠搶劫中，劫匪不僅搶走華人手表，還毆打準備見義勇為的好心人。（視頻截圖）

屋崙警局發言人錢伯斯（Paul Chambers）對本報表示，15日的搶劫中，受害者當時站在9街200號街區附近，兩名嫌犯靠近，其中一人持槍，奪走受害者財物，持槍男子用手槍打了受害者。目擊者試圖靠近，也遭遇手槍毆打襲擊。兩人跳上一輛等候車輛，沿著9街向東逃跑。

兩個嫌犯均為20多歲的非裔男子。一人體重在180到200磅之間。他身高5呎10到6呎。他穿著黑色連帽衫，紅色襯衫，黑色褲子和黑色鞋子。他持有一把黑色手槍，彈夾加長。另一嫌犯體重在160到180磅之間，身高5呎10到6呎，身穿白色連帽衫、白色褲子和黑色鞋子。同夥車內有第三個人。調查正在進行中，請知情者撥打（510）238-3326聯繫調查人員。

錢伯斯同時也確認，16日的搶劫正在調查中。

70多歲的華人老者被劫匪用槍托打得頭破血流。（視頻截圖）

台山同鄉會主席馬作林表示，16日下午3時許，8街夾Harrison街還發生一起莫名襲擊78歲華人事件。一名身強力壯的西裔，快跑到華人身後，揮拳打他腦袋。好在老人練過功夫，察覺到不妥，用手臂擋了下，只是頭部略微被嫌犯打到。同鄉會社安隊成員得知後馬上幫忙報警，警方趕到將其逮捕。

16日華埠的搶劫，和前一天的搶劫幾乎是同一地點。圖中紅圈為劫匪在實施犯罪。（視頻截圖）

算上這起襲擊案件，華埠從12日到16日發生4起搶劫和1起襲擊，共5起暴力犯罪。6街和Webster街路口附近，13日上午發生一起搶劫，華人被搶走若干財物。12日下午3時15分，Franklin街道808號一家金鋪門口，發生持槍搶劫。三個非裔持槍搶劫一位近60歲的華人婦女，受害者被搶走手提包，其中有手機、銀行卡和現金1000元。

鄺偉表示，自從市議會削減警局預算，華埠近三周巡警警車明顯減少，幾乎沒有蹤影，劫匪越來越猖狂。希望政客們放棄糾紛，別讓華埠車位政治鬥爭犧牲品。也希望警局盡快安排警力巡邏華埠。畢竟生命安全最重要。

陳錫澎說，舊金山知名的「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA）、屋崙華埠商會此前就宣布，啟動「亞裔犯罪線索獎勵基金」。目前，基金準備懸賞兩個各2500元、共5000元，抓捕兩起搶劫案的嫌犯。 市民可登錄網頁https://www.caarf.org/舉報線索。