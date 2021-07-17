疫情緊 灣區7縣籲在室內重新戴上口罩

灣區七縣衛生官員16日呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（Getty Images）

灣區包括阿拉米達、康曲柯士達、馬連、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉和蘇諾瑪等七縣，16日共同呼籲，已接種疫苗 的居民在室內要重新戴上口罩 ，以防高傳染性的Delta變種病毒 繼續傳播。

灣區七縣衛生官員16日表示，儘管完成疫苗接種者已具有可以防止出現重症的免疫力，但要求每個人在室內戴口罩可以保護所有人，同時可以確保沒有接種疫苗者也戴上口罩。

納巴縣和蘇拉諾縣目前尚未加入灣區呼籲室內戴口罩的行列。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）表示，未接種疫苗者感染Delta變種病毒的風險非常高，隨著Delta變種病毒快速傳播，他們正在密切觀察住院人數增加的情形。

菲利普說，這項呼籲是他們鼓勵公眾重新戴上口罩的訊息，希望藉此爭取更多時間來了解Delta變種病毒將如何影響社區。她說：「我們希望病例增加的速度可以因此減緩。」

洛杉磯縣15日宣布，從18日起，無論是否已接種疫苗，所有民眾在公共室內場所一律都要戴口罩。洛杉磯縣是自6月15日以來加州目前唯一一個重新頒布口罩令的縣，北加的宇洛縣（Yolo County）和沙加緬度縣（Sacramento County）近日也呼籲居民在室內重新戴上口罩。

灣區一些居民似乎並不排斥重新戴上口罩，事實上，很多人從未摘下過。42歲的屋崙居民凱西（Ronnie Casey）說：「我不會因為必須重新在室內戴口罩而發脾氣。」

凱西表示，他讀了一些關於上世紀西班牙大流感的訊息，這個歷史教訓讓他對太快摘下口罩的前景感到悲觀。他說：「當時在限制被取消後，人們就又開始生病。」

舊金山新冠住院人數正在緩步增加中，12日住院人數從6月初的9人增加為21人，阿拉米達縣14日也通報了70名住院病人，高於6月中旬。菲利普說：「這個數字看起來雖然不多，但我們知道，住院人數訊息通常較晚才會出現，我們不希望等到醫院人滿為患才亡羊補牢。」