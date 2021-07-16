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加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍

編譯組／布特縣16日電
布特縣「迪克西山火」快速延燒，面積一日急速擴大四倍。（電視新聞截圖）
布特縣「迪克西山火」快速延燒，面積一日急速擴大四倍。（電視新聞截圖）

鄰近2018年「坎普大火」（Camp Fire）舊址的「迪克西山火」（Dixie Fire）16日持續快速延燒，面積已是15日的四倍，但消防官員有信心可以保護火場附近社區周全。

幸有三年前築起的防火線 

加州森林防火廳（CalFire）公共資訊長麥奎爾（Kim McGuire）16日表示，13日在布特縣（Butte County）天堂鎮（Paradise）以北10哩處爆發的迪克西山火，面積已激增為8000畝，約7%受到控制，火場西南部社區暫時未受火災影響，因為當地三年前為對抗坎普山火築起的防火線還在，消防員只需做補強，無需全面重建。

麥奎爾說：「我們覺得很幸運，這確實有助減少我們在特定地區的工作量，先前的努力能夠繼續被使用是很棒的事，我們對保護西南部地區很有信心。」

「迪克西山火」鄰近加州史上最大山火「坎普大火」舊址。（美聯社）
「迪克西山火」鄰近加州史上最大山火「坎普大火」舊址。（美聯社）

布特縣和普魯默斯縣（Plumas County）多個地區的撤離令和警報仍未解除。當局正在強制撤離普魯默斯縣高湖（High Lakes）和70號公路兩側石溪（Rock Creek）、史多利（Storrie）和托賓（Tobin）等地區的居民，並已對70號公路從托賓東部到貝爾登（Belden）和卡里布（Caribou）的地區發出警報。

此外，布特縣警方16日下午已將撤離令範圍向北擴大到費爾溪（Philbrook）地區，當地的Camp Creek Road已關閉。

防火廳籲鄰近居民打包行李

迪克西山火本周受到強風吹襲影響，不斷向北延燒，消防人員已針對錢伯斯峰（Chambers Peak）和羅傑斯平原（Rogers Flat）地區展開保護計畫。

當局表示，16日有約1000名消防人員在迪克西山火現場救火，未來幾天會有更多人力進入高湖和托賓地區。迪克西山火的起火點在Dixie Road和Camp Creek Road，起火原因仍未明。

加州森林防火廳呼籲鄰近地區居民事先準備好行李，隨時注意撤離令是否有更新。麥奎爾說：「我們鼓勵那些已接到撤離警報和撤離令的居民離開，雖然我們不斷重複，但再怎麼強調都不嫌多。」

狄伊（Chuck Dee）三年前因為坎普大火失去家園，住家重建後去年和妻子重回天堂鎮。他們15日看到迪克西山火的濃煙時感到非常害怕，即使大火目前離人口稠密區還很遠。

迪克西山火是美國西部現在正在燃燒的大火之一。美國跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）指出，美西現在共有71場火災正在燃燒，面積總和已累積為99萬3920畝。

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