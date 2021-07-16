柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊 居民克雷切克（Philip Kreycik）外出跑步後失蹤超過五天，當局14日終止大規模搜救行動。克雷切克的華裔 妻子與老父15日接受電視台專訪，含淚呼籲民眾協尋。

布利桑頓（Pleasanton）警方和阿拉米達縣警方14日晚上拆除搜救指揮中心，宣布終止全時搜救行動，但表示工作還未完成。阿拉米達縣搜救隊志工團長塞茲（Ron Seitz）說：「我們會繼續跟進，找尋可能的線索。」

不過，志願者仍在山麓高中（Foothill High School）開會討論如何繼續找尋37歲的克雷切克，志願團體之一是克雷切克任職的太平洋瓦電（PG&E）清潔能源運輸部門的同事。

阿拉米達縣警方13日晚上表示，他們找不到克雷切克有兩種可能，一是克雷切克目前失去行為能力或不省人事，二是他根本不在布利桑頓山區中。

警方過去五天出動近300名搜救人員，有些遠從普萊塞縣（Placer）和蘇拉諾縣趕來，搜救工作主集中在東灣約50平方哩的荒野。克雷切克家屬也動員數百名志願者加入搜救行列。

克雷切克的華裔妻子姚珍（Jen Yao，音譯）接受灣區 ABC電視台專訪時表示，她不會放棄尋找她的丈夫。

「我的心告訴我，他在某個地方，他還活著，而且正在等我們去救他。他或許是脫水了，也可能受傷了，或是神志不清。」和克雷切克育有二子的姚珍說：「我現在正用盡全力活在當下，我身體的每一根纖維都在努力照顧我們的孩子。」

阿拉米達縣警官凱利（Ray Kelly）說：「他就讀過哈佛和麻省理工，很聰明，善於分析，而且跑過超級馬拉松。」

警方表示，克雷切克10日上午10時45分告訴姚珍要到布利桑頓嶺地區公園（Pleasanton Ridge Regional Park）跑步，他的汽車和手機已在當地被找到。克雷切克失蹤前，在屋崙一家快遞商店放下一個包裹，裡面裝的是一些要退還的貨物。一對夫婦14日上午向當局報告，他們13日晚上在靠近蘇諾（Sunol）峽谷的地方聽到有人喊「救命」。