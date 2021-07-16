北加2縣呼籲 已打疫苗者在室內也要戴口罩

沙加緬度縣宇洛縣呼籲已接種疫苗者在公共室內場所也要戴口罩。（美聯社）

隨著Delta變種病毒不斷迅速傳播，繼洛杉磯縣後，加州又有兩個縣呼籲居民在室內要佩戴口罩 。

沙加緬度縣衛生局局長卡西萊（Olivia Kasirye）15日發出聲明表示，強烈建議居民在公共室內場所佩戴口罩，即使是已完成疫苗 接種的民眾，也應該在「不需要查驗疫苗接種證明和未知其他人接種狀況的環境中」戴上口罩。

沙加緬度縣最近一個月新冠病例激增，傳染率從6月20日的每10萬人中有3.8人感染，上升到7月15日的每10萬人中有10人感染。

卡西萊說：「縣內病例急遽增加和選擇不接種疫苗的人口數量讓人十分擔心。目前預防感染新冠肺炎最有效的方法仍是接種疫苗。我們呼籲所有符合資格接種疫苗的人趕快接種，才能保護自己和親友。」

在沙加緬度縣發出這項聲明後不久，洛杉磯縣衛生局重新頒布口罩令，強制要求居民在公共室內場所佩戴口罩。

除了沙加緬度縣，屬於大沙加緬度地區一部分的宇洛縣 （Yolo County）14日也呼籲居民在室內要佩戴口罩。

宇洛縣衛生局局長西森（Aimee Sisson）指出，該縣6月底到7月初的新增病例當中，76%是Delta變種病毒所造成。因此，為了預防感染，西森強烈建議已完成疫苗接種者和65歲以上免疫功能低下的民眾在室內也要戴口罩。

西森在聲明中說：「我不夠謹慎，以致未能減緩高傳染性Delta變種病毒的傳播。在無法確定同一室內空間的所有人是否都已完成疫苗接種的情況下，戴上口罩是增加另一層保護的最簡單方法。」

自4月中旬以來，戴維斯加大基因排序中心已檢測出宇洛縣有59例Delta病例。加州衛生廳公布的數據顯示，宇洛縣截至11日的確診率為1.2%，過去一周平均傳染率為每10萬人中有3.9人感染。