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加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

編譯組／綜合15日電
普魯默斯縣「糖火」不斷蔓延，即將成為加州今年第一個超過10萬畝的超級大火。（美聯社）
普魯默斯縣「糖火」不斷蔓延，即將成為加州今年第一個超過10萬畝的超級大火。（美聯社）

正當普魯默斯縣（Plumas County）「糖火」（Sugar Fire）面積即將到達10萬畝里程碑之際，位於布特縣（Butte County）的「迪克西山火」（Dixie fire）15日焚燒面積也迅速增加超過一倍。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）消防隊長吉利恩（Jacob Gilliam）表示，迪克西山火面積15日已增為2250畝，目前受控程度為零。

由於迪克西山火鄰近2018年燒毀天堂鎮（Paradise）、奪走85條人命的「坎普山火」（Camp Fire）舊址，它的煙霧和火焰勾起坎普山火倖存者可怕的記憶。

提供坎普山火受災戶紓困和重建協助的北谷社區基金會（North Valley Community Foundation）志工李投（David Little）說：「新山火離2018年坎普山火燒過的地方只有2哩遠，它讓人產生一種似曾相識的不安感。」

布特縣「迪克西山火」延燒迅速，讓當年「坎普山火」受災戶心驚。（美聯社）
布特縣「迪克西山火」延燒迅速，讓當年「坎普山火」受災戶心驚。（美聯社）

吉利恩表示，約350名消防員和支援人員15日已被派遣前來協助救火，首要任務是控制大火西南邊緣，以防它向布特縣人口稠密區延燒。

普魯默斯縣警方已對高湖區（High Lakes）下達撤離令，強制要求居民離開，並對石溪（Rock Creek）和羅賓（Robin）一帶居民發出撤離預警。布特縣警方也表示，普爾加（Pulga）和康考（Concow）東部的撤離令仍然有效，撤離令已擴大至費爾溪（Philbrook）到普魯默斯縣邊界的地區。

在消防飛機受狀況限制停飛後，以及零星火災往Frenchman Boulevard西側蔓延的情況下，屬於「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）一部分的糖火持續延燒。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）行動科科長凱格（Jake Cagle）表示，由於火場吹起時速超過35哩的強風，糖火開始產生火龍捲。凱格指出，受到強風和煙霧降低能見度的影響，他們無法再使用飛機救火，使零星火災不斷增加。

截至15日上午，糖火面積已擴大為9萬9937畝，即將成為加州今年第一個焚燒超過10萬畝的超級大火。和糖火共同構成貝克沃斯複合山火的「多塔山火」（Dotta Fire）已99%受到控制，焚燒的土地面積為594畝。糖火和多塔山火焚燒的土地加起來已超過10萬畝。

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