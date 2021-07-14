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舊金山租房 得同時幹4份最低時薪工作

記者劉先進／屋崙報導
根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴和收入最差、容易逐漸耗光的地區。在聖荷西或舊金山，一個工人需要做四份以上的全職最低時薪工作，才能負擔得起租賃一套兩居室的公寓。（記者劉先進 ／攝影）
根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴和收入最差、容易逐漸耗光的地區。在聖荷西或舊金山，一個工人需要做四份以上的全職最低時薪工作，才能負擔得起租賃一套兩居室的公寓。（記者劉先進 ／攝影）

灣區的高租金給低收入工人帶來了另一個代價，他們需要做多份工作來支付月租。

東灣時報報道說，根據全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）周三發佈的報告，在聖荷西或舊金山，一個工人需要做四份以上的全職最低時薪工作，才能負擔得起租賃一套兩居室的公寓，並且有剩餘的錢用於食品、醫療和交通。在屋崙和佛利蒙，同樣的低工資工人需要做三份工作來支付租金，並把食物放在桌上。

根據分析，灣區仍然是美國住房最昂貴和收入最差、容易逐漸耗光的地區。

加州非營利性住房協會的執行董事菲什曼（Amie Fishman）說，這確實是灣區和加州採取行動的一個響亮信號。她說，新冠疫情使低收入家庭的掙扎更加艱難，因為企業關閉，許多工人失去了工作。

加州已頒發命令，9月30日前禁止驅逐。加州的72億州和聯邦援助計畫也開始撥款，幫助租客和房東。研究發現，住房危機對加州的工作窮人來說要困難得多，特別是在灣區。根據分析，一個典型的灣區租房者必須每小時賺取45元至68元，才能有預算安全地租到一套公寓，而且還有足夠的剩餘資金用於生活開支。

低收入 加州 灣區

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