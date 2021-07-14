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反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

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反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

記者李晗 / 舊金山報導
加州州長紐森簽署財政預算，包括反亞裔歧視的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），涉及金額高達1億6000萬。（記者李晗 / 攝影）
加州州長紐森簽署財政預算，包括反亞裔歧視的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），涉及金額高達1億6000萬。（記者李晗 / 攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署了加州2021至2022年的財政預算，其中包括反亞裔歧視的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），涉及金額高達1億6000萬元。亞太裔公平預算案是由亞太裔立法黨團（API Legislative Caucus）發起的。

自疫情開始以來，針對針對亞裔和太平洋島民（AAPI）的仇外心理和偏見已經不斷升級，其惡劣程度前所未見。

自2020年3月以來，「停止仇恨亞太裔」（StopAAPIHate）的自主報案平台已收到超過6600份歧視仇恨事件的報告。這些事件中有近一半發生在加州，尤其影響到了社區中最脆弱的成員，包括長者、亞太裔女性。報告顯示，女性受害者們報告的仇恨事件是亞太裔男性報告數量的兩倍。

這項由亞太裔立法黨團發起的1億5650萬元的預算撥款，是自去年反亞太裔仇恨和暴力事件激增後立法黨團采取的最重要的行動之一。以下是這項撥款的具體用途：占本預算大部分的1.1億元撥款，將給予地方性社區組織，為仇恨事件受害者提供必要幫助；1000萬元的撥款將用於幫助「停止仇恨亞太裔」組織，用於追蹤、應對和預防種族偏見和相關事件帶來的傷害；1000萬元將用於亞太裔的數據項目，以提高關於亞太裔面臨的需求、挑戰和障礙相關的數據收集和數據公正等等。

此外還有1000萬元將用於支持各少數族裔媒體機構，確保這些媒體能夠為加州的亞太裔社區和其他缺乏資訊的社區傳達重要信息。

「感謝紐森州長創造歷史，為亞太裔社區提供了寶貴的資源，」黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）說。「這向亞太裔社區傳達了一個信息，那就是加州政府注意到了我們，我們很重要。它給我們帶來了希望，在我們從疫情恢復的過程中，加州將繼續支持我們和社區。再次感謝州長對我們的支持。我們期待著繼續與您合作，共同捍衛我們的社區。」

「停止仇恨亞太裔」創辦方之一的華人權益促進會（CAA）的聯合執行主任潘偉旋（Vincent Pan）說，亞太裔公平預算案是紐森州長信守對亞太裔社區承諾的機會，很高興看到他把握住了這個機會。「這筆資金對於解決我們社區因新冠疫情所面對的仇恨，以及長期以來影響加州亞太裔社區生活的種族不平等問題都至關重要。」他也強調，希望其他州能借鑒亞太裔公平預算案，通過為亞太裔社區投資來保護亞太裔免受種族主義和歧視的傷害。

加州 預算 紐森

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