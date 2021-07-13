付得起搬遷費+有地塊，可免費拿下133年歷史獨立屋

因為所在地塊要改造成住宅區，屋崙一棟無人居住、有133年曆史的維多利亞式獨立屋，將被整體搬遷。（取自Google地圖）

根據SFist的報道，因為所在地塊要改造成住宅區，屋崙 一棟無人居住、有133年曆史的維多利亞式獨立屋，將被整體搬遷。購買者如果自己擁有一塊空地，又有現金支持昂貴的搬遷費，就能將這棟獨立屋搬過來。開發商稱這是免費擁有。

這棟獨立屋位於西屋崙24街和26街之間的Chestnut St 2428號（有時地址標註為Chestnut St 2420號）。房屋建於1888年左右，目前無人居住。這是一棟單層住宅，房子高於街道水平線，可以經過一段樓梯到達。

根據屋崙規畫委員會的文件，獨立屋和相鄰的地段將開發成一個有12個單元的排屋項目。項目大樓為三層，還包括一個背靠Linden St的社區活動室。兩座工業建築和獨立屋必須被拆除或搬遷，以便為住宅區計畫讓路。

該房屋被認為是潛在的指定歷史財產（PDHP）。一項分析表明，雖然該建築被認為是歷史時期的一個代表性的例子，但它沒有資格被加州 歷史資源登記處列入。但是，法規要求開發商做出真誠的努力，搬遷房屋。為了安撫不希望拆除歷史性房屋的保護主義者，屋崙一開發商在獨立屋外面貼上一張告示說，「免費的房子，必須被搬走。」

這棟獨立屋還有一段浪漫的歷史，在1938年，兩個十幾歲的鄰居，其中一個只有13歲，同時離家出走。屋崙論壇報報導，警方認為這是一次有計畫的私奔，居住在Chestnut St 2420號、18歲的奧克斯（Joseph H. Oaks）和Chestnut St 2429號的13歲的木村奈雪（Natsue Kinura）在被報告失蹤後，各自安全返回家中。

當然，搬遷一個完整的歷史建築是一項非常複雜和昂貴的工作。除非有人真的對房子愛不釋手。任何感興趣的人都可以致電609-707-7644聯繫Alex Walter。

早在今年2月，位於舊金山Franklin St 807號的一座有139年曆史的維多利亞式住宅，被搬到了約5個街區外的Fulton St635號，花費巨大，後勤工作也很麻煩。這座義大利 風格的房子被整體搬遷到一座具有類似建築特色的前停屍房隔壁，兩座建築將被合併成一座17個單元的多戶住宅樓。