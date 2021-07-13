付得起搬遷費+有地塊，可免費拿下133年歷史獨立屋
根據SFist的報道，因為所在地塊要改造成住宅區，屋崙一棟無人居住、有133年曆史的維多利亞式獨立屋，將被整體搬遷。購買者如果自己擁有一塊空地，又有現金支持昂貴的搬遷費，就能將這棟獨立屋搬過來。開發商稱這是免費擁有。
這棟獨立屋位於西屋崙24街和26街之間的Chestnut St 2428號（有時地址標註為Chestnut St 2420號）。房屋建於1888年左右，目前無人居住。這是一棟單層住宅，房子高於街道水平線，可以經過一段樓梯到達。
根據屋崙規畫委員會的文件，獨立屋和相鄰的地段將開發成一個有12個單元的排屋項目。項目大樓為三層，還包括一個背靠Linden St的社區活動室。兩座工業建築和獨立屋必須被拆除或搬遷，以便為住宅區計畫讓路。
該房屋被認為是潛在的指定歷史財產（PDHP）。一項分析表明，雖然該建築被認為是歷史時期的一個代表性的例子，但它沒有資格被加州歷史資源登記處列入。但是，法規要求開發商做出真誠的努力，搬遷房屋。為了安撫不希望拆除歷史性房屋的保護主義者，屋崙一開發商在獨立屋外面貼上一張告示說，「免費的房子，必須被搬走。」
這棟獨立屋還有一段浪漫的歷史，在1938年，兩個十幾歲的鄰居，其中一個只有13歲，同時離家出走。屋崙論壇報報導，警方認為這是一次有計畫的私奔，居住在Chestnut St 2420號、18歲的奧克斯（Joseph H. Oaks）和Chestnut St 2429號的13歲的木村奈雪（Natsue Kinura）在被報告失蹤後，各自安全返回家中。
當然，搬遷一個完整的歷史建築是一項非常複雜和昂貴的工作。除非有人真的對房子愛不釋手。任何感興趣的人都可以致電609-707-7644聯繫Alex Walter。
早在今年2月，位於舊金山Franklin St 807號的一座有139年曆史的維多利亞式住宅，被搬到了約5個街區外的Fulton St635號，花費巨大，後勤工作也很麻煩。這座義大利風格的房子被整體搬遷到一座具有類似建築特色的前停屍房隔壁，兩座建築將被合併成一座17個單元的多戶住宅樓。
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