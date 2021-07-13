免費 Muni 青年計劃將擴大到 19 歲及以下的青年

正在街道上行駛的Muni

舊金山 市領導週一宣布，一項為 18 歲以下居民提供免費乘坐舊金山市交通局公共汽車 、火車和纜車的計劃將擴大到包括 19 歲及以下的青年。擴大的 免費 Muni 青年計劃, 將於 8 月 15 日生效，也就是舊金山聯合學區學校對所有學生重新開放的前一天。

這項為期一年的計劃預計將為約 100,000 名青年提供免費使用 Muni 的機會。隨著該計劃的擴展，19 歲以下的青少年無需填寫該計劃的申請表，只需跳上 Muni 巴士，而無需標記他們的 Clipper 卡。市政府官員說，票價檢查員不會要求明顯低於 19 歲的人提供付款證明，但鼓勵 16 歲以上的青少年攜帶學生證或其他形式的身份證明。但是，對於纜車服務，舊金山青年需要獲得 SFMTA 提供的通行證。

該計劃的倡導者、主管 Myrna Melgar 說：“降低兒童和青少年的准入門檻可確保每個人都可以使用，並將培養一代公共交通乘客，同時我們專注於提高 Muni 的可靠性和恢復服務”。

2020 年 4 月，SFMTA 董事會批准將 免費 Muni 青年計劃, 從弱​​勢青年擴展到所有青年，但 COVID-19 大流行使該計劃的資金稀缺。然而，該計劃擴展到所有青年，包括 19 歲及以下的年輕人，是通過倫敦佈里德市長(London Breed) 在今年預算 中分配給該計劃的 200 萬美元實現的。

SFMTA 交通主管杰弗裡·圖姆林 (Jeffrey Tumlin) 表示，他對擴大的計劃表示歡迎，因為它符合 Muni 對公平和促進城市經濟復甦的承諾。“通過免費歡迎舊金山最年輕的居民登上 Muni，我們正在培養下一代過境乘客，”他說。