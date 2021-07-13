我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

海地總統遇刺 CNN：多名嫌犯曾是美緝毒局和FBI線人

屋崙華埠 3非裔金鋪前持槍搶走華婦錢物

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠12日下午發生搶劫，台山同鄉會社安隊拍下劫匪車輛照片，並協助報警。（馬作林供圖）
屋崙華埠12日下午發生搶劫，台山同鄉會社安隊拍下劫匪車輛照片，並協助報警。（馬作林供圖）

12日下午3時10分，屋崙華埠Franklin街道808號一家金鋪門口，發生持槍搶劫。三非裔搶劫一位近60歲的華人婦女，受害者被搶走手提包，其中有手機、銀行卡和現金1000元。台山同鄉會主席馬作林表示，同鄉會社安隊成員反應很快速，馬上衝過去試圖阻止，無奈劫匪狡猾逃脫，但被拍下車牌號碼，隊員迅速報警。希望警方能將3個劫匪緝拿歸案。

馬作林表示，搶劫雖然發生在金鋪門口，但當時受害者並未進出金鋪。只是和女兒步行經過，卻被劫匪盯上。劫匪3人作案，一人開車，2人下車搶劫，其中一人持有手槍。劫匪拽住受害者的手提包，華婦還在一路掙扎，拉扯中摔倒在地。受害者女兒見對方有槍，大聲和母親說，「把包給他吧。」劫匪最終得手。受害者並無大礙。被搶的手提包中有現金1000元，三到四張銀行卡和一個手機。

馬作林表示，台山同鄉會社安隊最近改變巡邏模式，採取巡邏街道加定點崗哨布控的形式。在18個崗哨點安排隊員，耳聽八方、眼觀四路，遇到緊急情況可以利用對講機互相呼應支援。搶劫發生後，3個街角崗哨的社安隊成員快速趕到，試圖阻止，但劫匪速度非常快，逃之夭夭。社安隊拍下車牌號碼並協助報警。

不到10分鐘，屋崙警員趕到，社安隊提供了車牌照片、劫匪樣貌和衣著等資料。馬作林表示，警察速度很快，希望他們能順藤摸瓜、逮捕劫匪。

台山同鄉會社安隊最近改變巡邏模式，採取巡邏街道加定點崗哨布控的形式。（馬作林供圖...
台山同鄉會社安隊最近改變巡邏模式，採取巡邏街道加定點崗哨布控的形式。（馬作林供圖）
屋崙華埠12日下午發生搶劫，台山同鄉會社安隊拍下劫匪車輛照片，並協助報警。（馬作...
屋崙華埠12日下午發生搶劫，台山同鄉會社安隊拍下劫匪車輛照片，並協助報警。（馬作林供圖）

手機 屋崙 警察

上一則

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

下一則

加州熱浪滾 舊金山氣溫近7月史上最低

延伸閱讀

準華埠市議員 馬泰訪華人社團

準華埠市議員 馬泰訪華人社團
今年已71兇殺案 打造安全屋崙 警長也來示威遊行

今年已71兇殺案 打造安全屋崙 警長也來示威遊行
打造安全屋崙 防止暴力 警長也來示威遊行

打造安全屋崙 防止暴力 警長也來示威遊行
中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦

中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦
攜手新世代打造新形象 華埠夏令會7月31日登場

攜手新世代打造新形象 華埠夏令會7月31日登場

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆

維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡