加州州府大廈9職員染疫 重啟口罩令

加州國會大樓因爆發疫情重啟口罩令。（Getty Images）

由於加州 州府大廈傳出九人確診新冠肺炎，加州7日宣布州府大廈重新恢復口罩 令，無論是否已接種新冠疫苗 ，所有議員和職員都必須佩戴口罩。

加州州府大廈這波疫情是在加州6月15日全面重開、大樓重新對外開放後三周發生的。州政府表示，九名確診者都是立法會職員，其中四人已完成疫苗接種。

加州參議會秘書康德雷拉斯（Erika Contreras）和眾議會行政長格拉佛特（Debra Gravert）6日發出備忘錄宣布，所有進入州府大廈、立法辦公室大樓和地方辦公室的人都必須佩戴口罩，規定立即生效。此外，從8日起，未接種疫苗的立法議員和職員每周必須接受兩次病毒檢測。康德雷拉斯也呼籲已接種疫苗的議員和職員自動接受檢測。

不過，公共衛生專家表示，「突破性感染」（breakthrough infection）很少會出現在已完成疫苗接種的民眾身上，也不太可能導致病人出現重症，例如住院或死亡。數據顯示，在加州2000多萬已接種疫苗的民眾當中，有8699例突破性病例。

儘管規定要求人們在加州州府大廈內的公共區域必須戴口罩，但允許已完成疫苗接種的議員和職員在自己的辦公室內可摘下口罩。

在加州州府大廈上周傳出新疫情後，加州衛生廳建議州府大廈重啟口罩令。康德雷拉斯表示，九名確診者中，有至少七人是在同一個辦公室裡工作，這些確診者已經被要求隔離。

加州目前約有51%的人口已完成疫苗接種，但最近確診率不斷攀升，過去七天，一周平均單日確診率從0.6%狂飆為1.9%。

上周，加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）呼籲強制要求加州立法議員接種疫苗。威善高在推特上說：「應該強制要求包括立法會雇員在內的所有公務員接種疫苗。沒有接種疫苗的公務員會讓他人處於危險之中，並削弱政府為公眾服務的能力，這是不可接受的。」