舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

上周舊金山華埠 發生了一宗嚴重血腥暴力案件。一名50歲左右的華人 女性與另一名48歲的華人男性，疑似因為租務糾紛起爭執，隨後演變成暴力事件。華人女性遭到嚴重砍傷，同時華人男性則墜樓受重傷。

一周之後，女傷者鄧女士（Ms Deng）的家屬在網上發起籌款，希望公眾捐助幫助家庭度過難關。家屬並且公布了鄧女士受傷照片，形容她目前全身（head to toe）都是刀傷，「幾乎被殺」。

而地檢處也公布了嫌犯的信息，為48歲的黃德忠（Dezhong Huang，音譯），案件已經進入司法程序，黃德忠也被控企圖謀殺等罪名。

分租房間起爭執

案發時間是7月1日上午10時左右，地點是位於華埠的積臣街（Jackson）。當天早晨警方接報在積臣街一棟居民樓內有一起打鬥案件，隨後到場之後，發現了一名大約40歲的男性躺臥在人行道的地面上，身受重傷。而樓上的女性被砍傷倒地，兩人雙雙送院。

家人公布的鄧女士傷勢照片。（取自Gofundme）

隨著案件細節的曝光，這個暴力案件也被指向是租務糾紛。綜合各方消息，女傷者鄧女士租住在華埠的積臣街，因為租金壓力大，所以將住房內的一部分轉租出去，分攤租金。而搬進去的正是黃德忠，而且還是剛剛搬入，隨後二人發生爭執，釀成暴力。

因為當天案發是白天時段，黃德忠墜樓倒地之後，引起民眾圍觀。當時警方也封鎖了現場。至於雙方爭執、打鬥的細節，目前警方尚未有確實的說法。有說法稱鄧女士被砍了20多刀。至於黃德忠為何會墜樓，目前也沒有官方說法。

目前地檢處、社區青年中心（CYC）等不同機構都在幫助鄧女士，包括醫療和住房方面。據悉鄧女士在7月1日入院之後，已經在昨日（7月7日）出院。她暫時不會回到華埠的家中居住，而是獲得協助居住在其他地方數日。

社區青年中心受害人服務倡導專員馮柏曜，已經和鄧女士多次接觸，並提供協助。他表示，鄧女士全身上下都有刀傷，右眼腫脹完全看不見，嘴巴也受傷，兩周之內只能吃流食，四周之內不能吃硬的東西。馮柏曜也說，鄧女士因為全身都有刀傷，所以行動非常不方便，沒有辦法爬樓梯，所以她暫時不會回到華埠的家中居住。

鄧女士昨日（7月7日）已經出院，但是行動依然不便。（取自Gofundme）

被害者家屬募款

鄧女士的女兒Vivian Chen也在Gofundme上發起眾籌，希望公眾可以捐款幫助。Vivian在網站上指出，母親的男性室友（即黃德忠）在6月30日搬進來住，而7月1日的案件讓母親「幾乎被殺」（almost killed），全身都是刀傷，最嚴重的是眼睛和肺部，鼻樑也骨折。女兒說，更加擔心母親的心理狀況，因為發生這樣的案件之後，可能母親再也無法跟陌生人同住，但是舊金山租金高企，他們又無法負擔，所以希望公眾能夠捐助母親找到一個合適的居屋。

募捐的網址是：https://www.gofundme.com/f/msdeng-needs-help-for-followup-recovery

網址頁面上也公布了鄧女士的受傷照片，較為血腥，請讀者謹慎點擊閱覽。其中一張照片是鄧女士躺在病床上，臉部有嚴重刀傷，右邊眼睛也無法睜開。此外也有身上的刀傷照片。

地檢處的消息顯示，案發之後，黃德忠7月1日時在醫院內接受治療。隨後他被送入舊金山監獄收押。地檢處已經正式提起檢控，罪名包括企圖謀殺，重傷罪（Mayhem），使用致命武器傷人罪等。案件在7月6日時已經首次在法庭聆訊，地檢處要求收押黃德忠，因此嫌犯繼續收押中。

根據舊金山縣警局的數據庫，黃德忠的年齡是48歲，在案犯過後一天的7月2日下午3時被收進監獄。