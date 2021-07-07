Theranos騙案 荷姆斯與同事、律師溝通內容將成新證據

被告荷姆斯設法阻止陪審團聽取她與Theranos公司員工，以及律師事務所之間的溝通，結果未能成功。(Getty Images)

驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)欺詐重罪審判即將展開，被告荷姆斯千方百計設法阻止陪審團聽取她與Theranos公司員工，以及王牌名律師博伊斯(David Boies)創辦的律師事務所之間的溝通，結果未能成功。

荷姆斯抗辯稱，法律有律師-客戶權益保障(attorney-clientprivilege)，保護客戶與其代表律師之間互動的隱密性，

可是聖荷西聯邦法庭的主審法官認為，控方已計畫審判中提出13份證明被告荷姆斯有罪的文件，律師-客戶權益保障並不適用於這13份證據上。

王牌律師博伊斯曾成功代表聯邦政府贏得了反微軟壟斷控訴，也成功推翻了加州同性戀結婚禁令。2000年美國總統大選佛羅里達州 重新計票起爭議時，他代表當時民主黨總統候選人高爾(Al Gore)，結果沒有成功，佛羅里達州仍為當時總統當選人小布希(George W. Bush)贏得。2015年好萊塢製片人哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)被控性行為失檢時，他的辯護代表就是博伊斯。

被告律師去年12月在一次法庭聽證會指出，這13份文件內容，許多與華爾街 日報發生的爭議有關，爭議內容提到博伊斯創辦的Boies, Schiller & Flexner律師事務所代表被告荷姆斯等事。爭議發生於華爾街日報發表對荷姆斯與其創辦的巴洛阿圖驗血新創公司批評文章之前。

荷姆斯的辯護律師懷德(Lance Wade)表示，律師事務所考慮代表荷姆斯，對華爾街日報提出法律控訴。

主審法官達維拉(Edward Davila)上周裁決指出，爭議文件記錄被告荷姆斯、Thernos公司員工，以及Boies Schiller律師事務所之間的溝通聯繫，這應屬於公司權益(corporateprivilege)，不屬於客戶-律師權益保障範圍。因此荷姆斯無法阻止審判中使用這些證據。

荷姆斯和前Theranos總裁波瓦尼（Sunny Balwani）被控12項詐欺重罪，騙取投資者數億資金，並欺騙醫師和病人，稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行全面檢測，兩人都否認了這些指控，荷姆斯的代表律師還稱，這起案件不但違憲，也缺乏荷姆斯誤導他人的具體證據。

由於法官德維拉不對外開放法院荷姆斯案相關文件，有關被告荷姆斯的詳細辯護策略目前仍不清楚。可是種種跡象顯示，荷姆斯目前計畫提出「精神狀況相關專家證據」。被告也計畫傳喚一名專精人際關係精神創傷的心理專家出庭作證。荷姆斯的律師團拒絕對其辯護策略作出任何評論。全案開審之後，荷姆斯律師團將如何使用精神創傷辯護策略，目前仍不得而知。