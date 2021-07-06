放煙花著火？東灣赫克力斯民居火災 屋主站路邊不忍看

消防員在現場救火。（取自康縣消防局推特）

4日下午5時許，東灣赫克力斯（Hercules）Meadowlark Way一棟民居爆發火災。康曲柯士達縣消防局表示，一場外部火災蔓延到一所房屋，並威脅到另外三所房子。目前不知是什麼原因導致火災。現場有居民表示，聽說是有人慶祝獨立日放煙火導致，但未得到消防局證實。

4日下午6時許，記者在現場看到，Meadowlark Way有一棟民居燒毀嚴重，雖主體結構還在，但一樓一側燒得炭黑色，後花園部分樹木燒毀。二樓窗戶多個被打破，應該是消防局為救援通風擊碎玻璃。屋主是一位亞裔 男士，站在人行道上，神情悲傷，情緒激動，還緊緊抱住隔壁鄰居。

該棟房屋和鄰居之間的柵欄被燒黑，鄰居家的數棵大樹也被燒倒。消防局還坐上雲梯，砍掉附近長得太高的樹葉，並將燒毀最為嚴重的民居的煙囪鋸掉。

康縣消防局表示，火勢在20分鐘內得到控制。有居民推測，可能是放煙花導致。在3日晚上就有人在附近放煙花。不過，一位被火災波及的屋主對本報表示，在家中沒有感覺到任何異常，也沒有聽到任何聲音，就忽然發生火災。

消防局公布的數據顯示，獨立日當天處理了48起草地和外部火災，以及5起建築火災。相比於去年的獨立日，草地和外部火災減少20%，建築火災減少40%。該局說，感謝所有不燃放煙花和報告火災的居民。