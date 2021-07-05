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老字號華人餐廳戶外用餐區 有證仍被拆

記者李怡／舊金山報導
清真老北京在疫情期間自費搭建了戶外用餐區，讓客人安心用餐，也能保持社交距離。（店主提供）
清真老北京在疫情期間自費搭建了戶外用餐區，讓客人安心用餐，也能保持社交距離。（店主提供）

近期在社交媒體上，一則舊金山日落區老字號華人餐廳——「清真老北京」的戶外用餐區遭強制拆除的消息，引起了網友熱議.

本報記者跟踪了解並採訪了當事人、清真老北京的店主楊帥。他表示，因為疫情的原因不能堂食，在2020年8月與在舊金山的其他餐廳一樣，老北京也在戶外搭建了用餐區，並拿到了政府的搭建許可證，使用有效期是到2021年底。沒想到在今年5月就收到了舊金山市公用事業局和PG&E的多次拆除警告，指如不拆除將會面臨罰款等處罰。原因是拆除後這個戶外用餐區域，是為了要進行地下管道升級。

收到拆除警告後，楊帥很無助。他說，在疫情大流行期間，私人商戶並沒有受到政府相關部門的照顧，單是搭建用餐區的木材就花了6000多元。如果政府這樣沒有原則的強制拆除，對於小企業商家，會造成更多的困難。從去年疫情最嚴重的時候直到現在，這片小小的戶外用餐棚戶對整個餐廳的經營都起到了非常重要的作用。

楊帥指出，中餐就是吃個熱乎，雖不能堂食，但能就近在戶外坐下來吃飯，也是很多顧客在疫情期間，繼續光顧清真老北京的重要原因。戶外用餐區拆除後會影響餐廳至少30%的營業，對於餐廳的經營來說更是雪上加霜。

他呼籲華人商戶在搭建類似棚戶的時候，多多去了解周圍的環境和制度，不要浪費人力物力和時間。希望廣大的華埠商家可以抱團取暖，度過這個艱難的時刻。

截至發稿，記者試圖聯繫舊金山市府及PE&G相關負責人，尚未得到回應。

花費很大成本搭建的戶外用餐區，被舊金山工務局和PG&E強行拆除。圖為拆除現場。（...
花費很大成本搭建的戶外用餐區，被舊金山工務局和PG&E強行拆除。圖為拆除現場。（店主提供）

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