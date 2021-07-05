屋崙警局預算是否削減？市長、議員隔空交火

屋崙華埠不少人擔心，預算減少，警局人手不足。圖為警局在華埠處理一起疑似吸毒撞人案。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議會此前通過議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）等人提議的2021到2023年預算 修正案，將市長薛麗比提議的警局預算案，減少1800多萬，轉移到預防暴力和社區服務，讓警員專注於暴力犯罪 。此舉被認為是削減警局預算，引起華埠社區極大反彈，擔心警局經費不夠、削減人手，惡化華埠治安。

薛麗比和勵琪及其他市議員連日來開始隔空交戰，批評對方誤導公眾。勵琪認為，警局並未削減預算，相比前兩年，預算增加3850萬，增幅6%。薛麗比則認為，強調警局預算增加是誤導公眾，因為警員服務水準和人數實際相比於兩年前都在減少，相當於將有更少的警員上街，對911電話的回應會被推遲。

●勵琪：警局預算不減反增

勵琪和其他市議員法夫（Carroll Fife）、加洛（Noel Gallo）和卡爾布（Dan Kalb），發給薛麗比和警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）的聯名信說，屋崙警局2019到2021年的警局撥款支出為6.35278億，而新的兩年預算為6.73820億元，增加了3850萬，增幅為6%。只不過，市長提議的警局預算為6.9255億元（更多一些）。勵琪將其中1876.5萬用於暴力預防，擴大社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警，讓警方專職處理嚴重的暴力犯罪。

勵琪聲明說，警局第一個財年的預計人員配置水準與以往相同，將作為一個過渡年，將非刑事、非暴力的911電話轉移到消防部門和交通來處理。根據屋崙暴力預防部門的數據，舊金山2020年每10萬居民中有5起殺人案，有32名暴力干預者；洛杉磯每10萬居民中有10起殺人案，有132名干預者。相比之下，屋崙兇殺案率為每10萬居民24起，只有10名暴力干預者。所以需要更多預防暴力投入。

勵琪說，感到失望的是，市長和警察局長向媒體和公眾描述屋崙的新預算是赤字或削減警員預算，而事實相反。自2012年以來，警局預算增加了1億多。作為城市的領導人，決不能使用誇大的、不准確的資訊。這阻礙了大家齊心協力加強公共安全系統、緩解暴力犯罪的努力。同時也阻礙屋崙過渡到利用替代方案處理非暴力911服務電話的能力。

●薛麗比：警員服務減少88人

薛麗比則聲明說，議員透過強調警局預算總額增加誤導公眾，而不承認實際的警員服務水準大幅減少。一年後，市議會授權的警員服務水準比現在少88個職位，包括明確削減41名911增援警員，人們將最強烈地感受到警員回應緊急呼叫的能力的減少。

薛麗比詳細列出表格，說明警局服務水準的下降。比如說，2020年到2021年，屋崙警局的服務水準是，相當於有788人上班（註：警局實際雇用人數沒有這麼多，但可以透過加班增加統計的服務人數），她建議的2021到2022財年警局服務水準是737人，市議會通過的預算，人數持平。但到了2022到2023財年7月，她建議警局服務水準有741人。市議會削減到700人，減少41人。到同年9月，市議會批准的服務人數相比她的建議減少41人，12月減少50人。

薛麗比說，暗示增加警局預算是誤導。每年屋崙都必須花更多的錢來提供同樣的服務，因為每項服務成本須根據通貨膨脹和灣區迅速增加的生活成本來調整。

薛麗比說，議會通過的修正案削減了1840萬，凍結了41個911增援職位，占所有911響應職位的12%。是的，與目前的水準和市長的擬議預算相比，議會通過的預算將大大降低服務水準。同樣，議會預算大大減少了她提出的實際填補的職位，多達61名警官，預計到2023年6月，警官配置將減少到684人。市議會通過的預算與目前的服務水準相比，削減了多達88個職位。