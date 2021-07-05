犯罪率升 舊金山Target提早打烊

為了防止偷盜行為，舊金山Target連鎖店決定改變營業時間。（記者李怡╱攝影）

由於舊金山 市犯罪率上升，Target 百貨公司決定改變其在舊金山地區商店的營業時間。

Target公司宣布，考慮到顧客的個人安全和盜竊行為的增加，舊金山地區六家商店的打烊時間將從現有的晚上10時提早到晚上6時。

英文媒體報導，近一個多月以來，Target在舊金山的商店遭遇盜竊和安全事件顯著增加，這與該地區其他零售商 的報告相似。Target正在與當地執法部門、民選官員和社區合作夥伴合作，以解決顧客的擔憂。

記者在Target店內隨機採訪了正在購物的顧客勞拉金。她表示，如果所有的零售商店都調整為晚6時下班的話，她很擔心自己下班之後，會買不到任何食物或物品，這會給自己的生活帶來很大的麻煩，她或許以後會考慮網購了。她更希望，舊金山地區可以加強社區安全保護，不要給居民生活造成很大不便。

藥房連鎖店Walgreens 3月份宣布也將在舊金山地區關閉多家門店，以應對入店行竊激增的情況。6月，一名入店行竊者在裝滿Walgreens產品的袋子中裝滿垃圾，以此掩人耳目，之後騎著自行車帶著這些物品離開商店。

記者日前在零售商店Trader Joe’s購物時，也曾親眼目睹了有行竊者往店內扔煙霧彈試圖行竊的行為。