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舊金山市府敦促民眾：國慶防疫勿鬆懈

記者李晗 / 舊金山報導
衛生局局長考法克斯表示，控制疫情的工作還沒有結束，因此慶祝活動也要注意防疫安全。（本報檔案照片）
衛生局局長考法克斯表示，控制疫情的工作還沒有結束，因此慶祝活動也要注意防疫安全。（本報檔案照片）

舊金山目前已經有74%的合資格的人士「完全接種」了新冠疫苗，在全美屬於領先水平。市府也在7月4日國慶前發出聲明，敦促民眾要安全慶祝，注意防疫。

市府在聲明中說，因為接種的比例高，讓舊金山「處於有利地位」，可以繼續安全地開放經濟，並且歡迎遊客在國慶日來到舊金山參與慶祝。

然而，儘管舊金山在群體免疫上的成績不錯，但新的Delta變種病毒的隱憂仍然在，對於市民、社區的健康構成威脅，尤其是未接種疫苗的人群。市府呼籲，沒有打疫苗的民眾要盡快打，因為這是抵禦新冠病毒（包括變種）的最佳防禦措施。目前的研究分析都證實，疫苗廣泛可用，安全且有效。

衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）表示，即使舊金山重新開放，在周末假期可以慶祝，大家也必須注意防疫，因為我們控制疫情的工作還沒有結束。

「雖然舊金山的疫苗接種率很高，但Delta變種帶來了新的風險，尤其是在疫苗接種率較低的社區，病毒很容易傳播開來。」而且隨著越來越多的外地遊客、商務旅客在下半年會來到舊金山，所以考法克斯局長呼籲所有符合條件的人，都要盡快接種。

7月4日在舊金山也將舉行慶祝活動，包括在海濱碼頭的國慶獨立日煙花表演。市府建議公眾保持警惕，在特定的場合中依然要戴好口罩。具體防疫規定如下：如果未接種疫苗，則在室內公共場所要戴口罩；在超過5000人的室內活動中，除非有證據證明每個人都接種了疫苗，那麼還是建議戴好口罩；乘坐公交Muni和灣區捷運（BART）等公共交通工具時也要戴口罩等。

舊金山 疫苗 口罩

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