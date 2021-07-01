特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

加州總檢察長邦塔發布針對仇恨犯罪的特別報告顯示，2020年針對亞裔的仇恨犯罪增加了107%，從2019年的43起，增加到去年的89起。（記者劉先進 ／攝影）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、屋崙華埠 商會主席陳錫澎、屋崙市議員盛滔（Sheng Thao）和華埠藍天使義工，6月30日聯合舉行記者會，發布針對仇恨犯罪 的特別報告、指南和資源，以幫助公眾和執法部門更好地瞭解和處理仇恨犯罪。報告顯示，2020年全州仇恨犯罪增長驚人，總體的仇恨犯罪相比2019年增加31%，為十多年來最高。其中針對亞裔 的仇恨犯罪，更增加了107%，從2019年的43起，增加到去年的89起。

疫情、公眾人物有害言論助長

儘管報告數字飆升，但邦塔表示，加州司法廳認識到，仇恨犯罪通常沒有報告，所提供的數據可能沒有充分反映加州發生仇恨犯罪的實際數量。需要在政府和社會的各個層面採取行動。他敦促執法部門和公眾成員利用當天提供的資訊和資源，讓所有加州人都能參與戰鬥，從根本上終結仇恨犯罪。

加州總檢察長邦塔在記者會上發布針對仇恨犯罪的特別報告。華埠藍天使義工巡邏隊也到場參加。（記者劉先進 ／攝影）

邦塔說，2020年，總體仇恨犯罪案件增加了31%，從2019年的1015起，增加到2020年的1330起，為十多年來的最高報告水準。反非裔的仇恨犯罪案件增幅87%，反白人的仇恨犯罪，從2019年的39起上升到2020年的82起。反猶太人的仇恨犯罪和涉及性取向的仇恨犯罪分別下降了13.5%和12%。

3、4月的仇恨犯罪數量最多

邦塔的報告說，疫情期間，當公眾人物發表有害言論，試圖將亞裔社區與疫情聯繫起來時，對亞裔的仇恨犯罪更是非常明顯增加，過去一年增加了107%。去年3月和4月報告的犯罪數量最多，正是疫情助長、無中生有的言論的高峰時期。這種言論在最高級別的公職部門長期存在，並建立在有害的、針對亞裔刻板印象的悠久歷史之上。事實上，早在淘金熱時期，華人就被指責為高失業率、傳播疾病和入侵美國。

邦塔說，對許多人來說，2020年不僅僅事關致命的新冠病毒，還涉及到關於仇恨的流行病。「在我們最脆弱的時候，反亞裔暴力事件激增，與那些試圖分裂我們的領導人的言論相關。但是，反對仇恨的最有力的武器之一是知識。當大家用事實武裝自己時，就能成為自己最好的代言人，為正確的事情而奮鬥。 」

邦塔提議採取積極的、有針對性的行動，以防止仇恨犯罪。他建議，投資1億幫助倖存者，並另外投資2億美元用於基於社區的暴力應對措施。

遭遇仇恨犯罪的華埠商會主席陳錫澎，呼籲受害者不要害怕，站出來報告犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

陳錫澎：受害者可站出來舉報

華埠商會主席陳錫澎此前遭人惡意襲擊頭部，但他危急中勇敢拍下嫌疑人照片。隨後此人被逮捕，遭起訴仇恨犯罪，也是華埠首個起訴仇恨犯罪的案例。陳錫澎表示，犯罪受害者面臨這許多直接的問題。很多人不報告犯罪，是因為語言障礙。而加州正在提供至少幾十種語言服務，幫助人們報告犯罪。此外，州檢察長也在援助執法機構，幫檢察官起訴，支持受害者。希望通過提供所有聯合的解決方案，讓公眾知道，如果面臨仇恨犯罪，受害者不要害怕，可以站出來舉報。

盛滔表示，疫情中的仇恨犯罪煽動恐懼，已經影響社區和華埠商業。老人害怕走在路上受傷害，害怕被搶劫。人們害怕外出購物買菜，影響華埠社區。長期以來，亞裔背負著模範少數民族的神話，但實際上，社區很脆弱，同樣需要資源投入。「如果你遭遇仇恨犯罪，請報告。只有通過報告和數據，才能確保推進所有社區需要的資源，從而真正提出解決方案。」