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「疫」外興旺 舊金山可能成為大麻旅遊勝地

編譯組／灣區29日電
舊金山大麻業因疫情蓬勃發展，可能成為大麻旅遊勝地。(Getty Images)
舊金山大麻業因疫情蓬勃發展，可能成為大麻旅遊勝地。(Getty Images)

過去一年多來新冠疫情嚴峻，舊金山服務業百業蕭條，可是大麻產業卻一支獨秀。舊金山市的大麻局表示，2020年所發出的醫用大麻營業許可，創下過去幾年來新高紀錄。

舊金山醫用大麻業由大麻權益組織(the Cannabis Equity Program)管理。大麻權益組織將許可證優先給予參戰受傷的退伍軍人，許多這些退伍軍人必須使用藥品控制傷痛。權益組織從2018年開始接受申請，發許可給合格民眾。

舊金山的醫用大麻藥房相當普遍，卡斯楚(Castro)、Nob Hill、田德隆(Tenderloin)、太平洋山崗(Pacific Heights)等社區都有類似藥房。

大麻權益申請者佳瑪里安(Ali Jamalian)說，舊金山可望成為大麻的納巴谷(Napa Valley)，民眾可以來到舊金山學到大麻相關知識。舊金山將成為主要大麻旅遊勝地之一，就像納巴谷為以美酒聞名海內外的旅遊勝地。

舊金山大麻局主任羅德利茲(Marisa Rodriguez)說，舊金山民眾對其大麻產業已有深刻認識，新冠疫情讓民眾更深入暸解大麻產業的實力，以及大麻社區的深廣度。舊金山大麻產業反映出這個社區的堅韌性，以及克服困難的力量。

舊金山去年擴充大麻業，這種情形與全國趨勢步調一致。根據全國大麻產業研究機構BDSA，美國2020年間，合法大麻銷售額超過175億元，比2019年高出46%。

根據美聯社報導，美國各州中，加州大麻銷售成長最為迅速，2020年全加州合法大麻銷售額已達5億8600萬元。

新冠疫情期間，舊金山各項稅收中，唯一超過政府預算評估者就是大麻營業稅，主要原因是新冠疫情期間社交隔離關係，民眾心情焦慮，生存面臨挑戰，容易緊張恐慌，也因此容易失眠，醫療大麻需求量也大幅攀升。根據報導，舊金山政府原來預估2020-21預算年度所徵收的大麻營業稅為70萬元，沒想到卻大幅飆高到490萬元。

桑尼維爾非牟利防暴組織STIIIZY代表維佳(Cindy De La Vega)說，舊金山長期以來，一直將大麻視為醫療品。大麻是一種醫藥，新冠疫情期間，民眾非常需要這種醫療藥物。

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