台灣科技新創搶疫後商機 進軍美國市場

盧建宏（右）指出，Tourmato讓看房的人可以用鍵盤即時控制室內無人機，讓看房更容易、賣房更快速。（記者李榮／攝影）

隨著疫苗接種率、經濟正式重啟，也象徵「後疫情 時代」來臨，不少新創公司也抓緊市場機會，成功轉型，搶下疫情之後的商機。像是不少公司在疫情後改變政策，讓員工維持遠距工作，郊區買房潮持續發燒，提供虛擬看房科技的「Tourmato」成為美國 最大房屋買賣網Redfin的合作夥伴。

駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠指出，疫情讓生活帶來直接且顯著的影響，而台灣 新創疫情期間成功轉型，搶下疫情後發展的機會，「除了團隊努力，靠的就是過去一年半美國疫情期間，台灣科技新創基地 (Taiwan Tech Arena) 不僅沒有減少業務，反而轉型線上，大幅增加人工智慧、半導體、區塊鏈、醫療科技、物聯網相關的線上活動、帶領上百團隊參加三場虛擬展會，與7個加速器、40個企業及投資組織夥伴更緊密合作，協助團隊募資與爭取商機，5年累計總金額預計在今年超過2億美元。」

他進一步指出，後疫情時代正式來臨，台灣科技新創基地趁勝追擊，與矽谷知名加速器Plug and Play在一同舉辦GOAL新創展演活動，這次七家台灣新創都表現亮眼，其中Tourmato就搭上後疫情房市熱潮。

前Google實境技術工程師、Tourmato的創辦人盧建宏（Luke Lu）博士指出，常看房的人最近可能發現，Redfin上多了虛擬看房的功能，讓用戶可以遠距看房。雖然遠距看房並非新技術，但以往多半不夠真實，Tourmato讓看房的人可以用鍵盤即時控制室內無人機，讓看房更容易、賣房更快速。

灣區房仲業者Eric Cheung指出，疫情開始後不少民眾重新檢視他們的「大城市小房生活」加上低利率的環境，掀起第一波買房潮。然而，原本很多人不確定，疫情後他們還能不能遠距工作，但是現在後疫情時代正式來臨，不少企業發現遠距其實實際可行，因此宣布無限期遠距，買房潮再起一波。

除了Tourmato以外，另外多家新創團隊也表現亮眼。葉至誠指出，許多台灣科技新創用科技幫助美國民眾在後疫情時代生活更便利。舉例來說，企業持續遠距工作模式，台灣新創Hack MD就推出工具，幫助遠距工作者更有效率、在家上班資訊安全更完整，在疫情期間成功募資。疫情期間，許多人開始斜槓開公司，AIPLUX就幫助中小企業，自助申請中英文商標，只要十分鐘就能搞定。

另外，隨著疫苗接種完成、餐廳開門、口罩解禁，悶壞的美國人們急著出門。男裝租賃訂閱新創Taelor執行長「矽谷阿雅」鄭雅慈（Anya Cheng）指出，疫情逐漸到盡頭，大家像「孔雀」一樣想換下睡衣，準備打扮，卻發現一年半在家身材改變、時尚趨勢改變，找不到適合的衣服穿，加上習慣了Netflix的訂閱服務，開始嘗試像「時尚圈的Netflix」的男裝訂閱服務Taelor。

她表示，Taelor專門設計給忙碌、不想花時間研究時尚的男生，會員每月有兩個盒子、八件衣服，由穿搭師和人工智慧推薦穿搭，會員收到衣服後穿兩個禮拜，穿完後不用洗、寄回去換下個盒子。如果喜歡衣服，也可以用半價買下，「大多男生不喜歡逛街和洗衣，也不善穿搭，我們幫他們做這些事，他們就有更多時間，也比較環保！」Taelor最近受到Google員工推薦，將成為Google員工福利的廠商之一，並與加拿大衣服品牌合作。

隨著民眾開始旅行，旅館業者也摩拳擦掌，矽谷新創Oasense也宣佈，該公司的智慧感測式淋浴頭產品，今年將進入美國市場。另外，專做電動車充電站科技的台灣新創XMight執行長也看好車潮，準備擴張美國市場。