金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

打了針的民眾在現場可以報名抽獎。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 的疫苗 接種率全美領先，但是，仍然還是有大約20%的合資格民眾沒有接種。多個團體都想盡辦法，在加州 已經全面重啟、國慶日到來之前作最後的「衝刺」，提高疫苗接種率。除了有醫師上門的項目之外，近日他們也推出了打針抽獎的活動，鼓勵民眾接種。

6月26日和27日，美亞醫療集團及安老自助處在日落區22街和Irving街的Walgreens旁，搭設了一個戶外的新冠疫苗資訊站，讓民眾可以了解疫苗相關知識。隔壁的Walgreens也提供了接種服務。打了針的民眾，同時也可以報名參與贏取500元禮品卡和其他獎品。

現場有雙語醫師親身為訪客解答他們所有想知道的有關新冠疫苗信息。資訊站也會提供服務給民眾查詢及了解現有的一些社區資源、計畫等。如果沒有打針的民眾，就在隔壁Walgreens藥房無需預約的疫苗接種機會，同時更可以為不能自行外出的長者，安排到家接種疫苗預約，及有機會獲得禮物包和參加不同抽獎。

據悉，當天有大約十多人經過這個資訊站之後參與了接種服務，上百位已經接種的民眾則是報名參與抽獎，爭取500元的現金獎勵。

同時當天「上門接種」（Homebound）的服務也在持續，據悉當天幫助了四位長者或者是行動不便的人士，其中多位都是80多歲高齡，甚至95歲高齡的都有。余榮嶽（Hans Yu）醫師表示，有一位長者已經80多歲，自己獨居，子女都在外地，而且周末護工也不在，他和團隊前往他的家中，幫這名長者打針。

余榮嶽醫師的低溫箱內裝著嬌生疫苗。（記者李晗 / 攝影）

余醫師說，很多長者因為行動不便一直沒有打疫苗，但是身邊的子女可能都打了，這樣可能對於長者的風險更大，因為子女們可能會帶著病毒回到家裡。因此，余醫師認為，這個醫師上門幫助這些長者打針的項目，很有必要，大家要善加利用。而且小團隊一起，很方便出行。他都是提著低溫箱，裡面裝著嬌生（J&J）的疫苗，和團隊成員們前往長者家中。

據悉，舊金山大約還有2000名長者尚未有接種疫苗。當前全市的合資格民眾（12歲以上），至少接種一劑疫苗的比例已經超過八成。此外，美亞醫療集團和安老自助處正繼續安排接種疫苗機會，服務不能自行外出的長者和人士。如果家中有親人需要在家接種疫苗的話，請電安老自助處進行登記預約，電話：415-677-7600。