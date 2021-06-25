我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

邁阿密公寓樓塌 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

加州宣布72億元計畫 免逼遷令延至9月還幫欠租者繳租

編譯組／美聯社沙加緬度25日電
加州宣布延長逼遷保護令，並為租客繳交拖欠的房租。（美聯社）
加州宣布延長逼遷保護令，並為租客繳交拖欠的房租。（美聯社）

加州25日宣布一項72億元計畫，將延長逼遷保護令，並為在疫情期間無力繳交房租的租客支付租金和水電費。州長紐森（Gavin Newsom）稱，這是美國最大、最全面的租客保護協議。

這項逼遷保護令原本將在6月30日到期。紐森25日與加州立法會達成協議，將逼遷保護令延長三個月到9月底，並承諾會替符合資格的租客還清從2020年4月到今年9月30日拖欠的房租和水電費。

目前還不清楚有多少租客符合這項計畫的資格。不過，加州有來自聯邦的52億元撥款，足以為50萬戶租客每戶繳交1萬零400元的租金。紐森政府相信，這筆錢足夠為符合資格的民眾還清欠租。加州本身還會撥出20億元支付這些租客未付的水電費。

這項提案將於下周在立法會進行投票。遭到房東逼遷的租客，現在有更多時間申請援助，未來也不會因為有不良的信用和租屋紀錄而找不到住房。

受到可負擔住房短缺的影響，加州租金在美國名列前茅，洛杉磯5月中位數月租為2600元，舊金山為2700元。根據加州財政廳公布的數據，加州約25%租房者的住房支出占其收入至少一半。

加州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）說：「加州住房狀況在新冠疫情發生前已是危機，疫情只不過讓它變得更糟糕。這次延長逼遷保護令，是為了確保民眾不會失去幫助他們保住家園的安全網。」

要使用這項計畫，民眾的收入不能超過居住地區中位數收入的80%，而且必須是受到疫情影響的人。第二項條件似乎適用於任何人。

不符合資格者仍可受到保護令保護，但前提是必須支付至少25%去年4月到今年9月期間拖欠的租金，一旦支付了至少25%的欠租，房東就無權驅逐他們，但房東還是可以對他們提出欠租的告訴。

這是加州第三度延長逼遷保護令。儘管部分房東對加州願意為欠租者繳交房租表示歡迎，但對加州一再阻止逼遷感到不滿。

加州租賃住房協會（California Rental Housing Association）會長拉馬卡（Christine LaMarca）表示，這項保護令對過去16個月一直處在嚴重財務困境中的房東造成了「無法彌補的傷害」。她說：「這項保護令不知何時才會真正結束，我們感到很焦慮。」

聯邦政府在疫情期間提供各州龐大的經費為欠租者繳房租。部分州也已延長逼遷保護令到9月底，例如華盛頓州。有些州提供最多15個月的租金援助，例如新罕布夏州。

加州州長紐森25日在灣區山景城一個臨時遊民收容所宣布延長逼遷保護令後，接受民眾擁...
加州州長紐森25日在灣區山景城一個臨時遊民收容所宣布延長逼遷保護令後，接受民眾擁抱。（美聯社）

加州 租客 租金

上一則

異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫

下一則

昌興珠寶代理Grand Seiko Elegance系列腕錶

延伸閱讀

共和黨全委會首開橙縣亞太裔中心

共和黨全委會首開橙縣亞太裔中心
加州暫停驅逐房客令延長至 2021 年 9 月 30 日

加州暫停驅逐房客令延長至 2021 年 9 月 30 日
2.1億元亞裔公平預算案 加州社區領袖促紐森速簽署

2.1億元亞裔公平預算案 加州社區領袖促紐森速簽署
金山估值官 華人女婿郭華健華埠拉票

金山估值官 華人女婿郭華健華埠拉票
暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底

暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成