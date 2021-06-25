4華裔家長 躋身金山聯合學區家長會代表

朱偉入選最新一學年的金山學區「家長諮詢委員會」（PAC），實現「零的突破」。（朱偉提供）

舊金山聯合學區 過去一年風波不斷，無論是招生改革還是學區教委，在華裔 移民社區與主流社會內都引起巨大爭議。目前學區年近三分之一的學生是華裔，但是過去一個學年，舊金山學區的「家長諮詢委員會」（PAC，簡稱「家長會」）中並沒有華裔家長代表，被質疑代表性不足。

然而，最新一個學年的家長會的任命中，四位華裔家長成功突圍，實現「零的突破」，躋身聯合學區的家長代表。

聯合學區的家長會主要是諮詢機構，代表家長社區的聲音向學區的委員、管理者提供意見。過去一年，學區的家長會中沒有一個華裔家長代表，而洛威爾高中（Lowell High）改革，教育委員高勵思（Alison Collins）歧視亞裔的推文等風波，都在華人 社區、華人家長圈子內引起滔天巨浪。

華裔家長朱偉（Selena Chu），就是四位新獲任命的家長之一。朱偉在中國出生，十歲時移民來美，能夠說流利的國語和粵語。她的兩名小孩分別在洛威爾高中以及Ulloa小學就讀。

之所以要加入學區家長會，她表示就是要讓學區和亞裔社區能夠有一個橋梁。她也期盼自己能夠成為這個橋梁，傳遞不同的聲音。

「作為移民，在成長中經歷過艱難，我明白我們需要站出來發聲，讓我們的聲音被聽見。」朱偉表示。她強調此前華裔社區在家長會上沒有代表聲音，這是不對的。

目前聯合學區唯一的華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在教委會的會議上也說，很高興能夠看到有這樣一群華裔或者是說中文的家長加入家長會，為學區帶來多元聲音。

以往，學區家長會都會有一到兩個華裔家長，且沒有明確的組織，力量較為淡薄。剛剛過去的這一學年則沒有任何華裔家長。再早之前，前教委候選人招霞等都做過家長會的代表。今年4月，多名華裔家長因為不滿學區的現狀，也組成「華人家長諮詢委員會」（CPAC），其中的成員馬伊琳（Iris Ma）也在本次家長會的任命中成功入圍，成為候補的家長。