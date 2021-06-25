異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫

異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

美國西部地區有超過1300萬人25日收到本周末高溫 警告(excessive heat warning)，國家氣象局辦公室發出警示，本周末西海岸溫度可能達破紀錄新高。隨著以太平洋西北部與加拿大西南部為中心的高壓氣團增強，導致氣溫飆升，悶熱天氣即將到來。幸運的是，灣區 在這波熱浪中，不太可能見到三位數高溫。

氣象局預估，俄勒岡州波特 蘭周六至周一將出現連續3天的三位數高溫，這種情況在過去80多年來的紀錄中，僅發生過7次。波特蘭國際機場歷史記錄高溫為華氏107度，國家氣象局預估，波特蘭將於周日達華氏109度高溫。西雅圖國際機場曾有2次達華氏100度以上高溫，氣象局預估，此次將於周日與周一兩天達華氏100度以上高溫，可能打破先前紀錄。

洛杉磯加大氣象學家斯溫(Daniel Swain)推文指出，從公衛角度來看，這將是一場「異常危險」(exceptionally dangerous)的熱浪，特別是因為這些地區部分建築物沒有散熱設計，空調也很少見。因此，基礎建設與電力中斷可能發生。專門研究太平洋西北地區的氣候網絡氣象學家漢姆頓(Tyler Hamilton)稱這次高溫為「深不可測的溫度異常」(an unfathomable temperature anomaly)。

在舊金山灣區的好消息是，高氣壓已向北轉移，儘管高溫預計會延伸至加州北部，灣區這波熱浪，不太可能可見到三位數的高溫。在灣區，沿海與海灣前端氣溫周五氣溫為華氏60-70多度之間，內陸地區則為華氏80多度。周六將是這個周末最熱的一天，灣區內陸地區可達華氏90多度。索諾瑪縣北部、納帕縣貝律耶沙湖地區氣溫預估可超過華氏100度。周日與周一氣溫較涼爽。

氣象學家彼得森(Drew Peterson)表示，天氣會熱，溫度高於正常值，但不會見到過熱警告。民眾仍須切記氣溫高於正常，須保持水分。