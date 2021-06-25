金山灣區80%成人有新冠抗體 邁向群體免疫

加州流行病學家指出，舊金山灣區八成的成人有新型冠狀病毒抗體，正朝群體免疫前進。圖為顧客在金山灣區的一家超市購物。（新華社）

加州流行病學家指出，舊金山灣區8成的成人有新型冠狀病毒（COVID-19）抗體，正朝群體免疫前進。不過，Delta變異株再傳染率是新冠原始病毒株的兩倍，對年輕族群是一大威脅。

加州聖荷西（San Jose）信使新聞（The Mercury News）今天報導，根據州政府本周公布的分析，加州的整體免疫力 為76.6%。在舊金山灣區，約80%成年人身上可檢測到新冠病毒抗體。

加州大學 舊金山分校流行病學家羅瑟福德（George Rutherford）表示，舊金山灣區的整體抗體數值從3月40.5%躍升，「非常重要」，顯示當地正朝著群體免疫的方向發展，也就是病毒傳染率降低、民眾安全性提高。

至於何時可達所謂的群體免疫？專家估計新冠原始病毒株的再傳染率是3，也就是1人染疫，3人被傳染，67%的人口有免疫力時可達群體免疫；而Delta變異株的再傳染率是新冠原始病毒株的兩倍，必須84%至86%的人口得到保護力才能達到群體免疫。

羅瑟福德說，若兩種或兩種以上病毒流行，至少要80%或更高比例的人口有免疫力，才能達到群體免疫。另外，人口密度高的地方需要更高的保護力才夠安全。

加州這項研究是在血庫或醫療診所採集健康人士的血液，調查人們是否先前感染過病毒或接種疫苗 後的抗體。

由於這項調查並非隨機，無法真實反映全貌。不過數字顯示，加州免疫力最高的地方在南邊的州界附近，達86.5%，這地區在疫情爆發初期受創嚴重。加州北邊農村地帶的社區免疫力最低，為54.4%。

這項研究從病故、染疫和住院率點出疫苗的效用。自今年1月1日以來，在3萬多個加州病故案例中，54人在完全接種疫苗後染疫死亡，病故率約0.15%。

從染疫率和住院率來看，有打疫苗的加州人比未接種疫苗者低80%。值得注意的是，年輕人的接種率偏低，Delta變異病毒株對18歲以下族群是威脅。

這項分析指出，目前加州12歲到17歲疫苗接種率為40%，18歲至49歲接種率達64%，50歲以上加州人疫苗接種率達78%。