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加州農村縣疫苗接種率不到5成 專家憂delta病毒散播

編譯組／綜合22日電
專家擔心，delta變種病毒會在低接種率地區迅速傳播。（Getty Images）
專家擔心，delta變種病毒會在低接種率地區迅速傳播。（Getty Images）

在灣區大多數縣新冠疫苗接種率均超過八成的加持下，加州已有超過七成居民已至少接種一劑疫苗。然而，和全國情況一樣，加州並非所有縣的疫苗接種率都這麼高，各地差異極大。

加州超過70%的居民已至少接種一劑疫苗是一項重要的里程碑，因為，擁有免疫力的民眾愈多，病毒就愈難傳播。不過，在高傳染性變種病毒的攻擊之下，新冠疫情依然在美國一些州和世界各地持續著，這讓公共衛生專家感到憂心。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Bob Wachter）表示，人們與新冠變種病毒的戰爭還未結束，尤其是印度變種病毒（delta variant），他對delta病毒的高傳染性感到意外，也對拒絕接種疫苗的人數之多感到震驚。

目前，加州有73.2%的成人已至少接種一劑疫苗，但完成接種的人口還只有48.3%。衛生專家表示，必須有七成以上人口接種疫苗或經由自然感染獲得免疫力，才能達到「群體免疫」（herd immunity），防止病毒繼續傳播。

加州年滿12歲居民接種率（至少接種一劑）目前為70.4%，是美國少數年滿12歲居民接種率超過70%的州之一。美國目前接種率最高的是佛蒙特州（82.9%），最低的是密西西比州（41.8%）。

美國疾病防治中心（CDC）公布的數據顯示，灣區接種率超過八成的縣包括馬連縣（87.6%）、聖他克拉拉縣（83.8%）、聖馬刁縣（82.8%）和舊金山（81.8%），超過七成的包括阿拉米達縣（78.9%）和康曲柯士達縣（75.5%）。

不過，加州農村縣的接種率顯然遠低於都會縣，拉森縣（Lassen）只有31.6%，特哈瑪縣（Tehama）為36.7% 、德諾特縣（Del Norte）為37.1% ，金恩斯縣（Kings）為41.1%，宇巴縣（Yuba）為45.5%，沙斯達縣（Shasta）為46.9% 。

根據衛生部門的基因排序報告，高傳染性的delta病毒在加州傳播迅速，過去一個月病例增加超過一倍，灣區一縣更增加超過兩倍。加州首宗delta病例出現在5月初，截至上周，已累積到349宗，在本周接受基因排序檢測的病例中占5%。

初步研究指出，delta病毒的傳染力比英國變種病毒（alpha variant）高，更是原始新冠病毒的兩倍。專家擔心，delta病毒會迅速蔓延到接種率較低的社區中，例如目前接種率最低的拉森縣，和接種率低於白人和亞裔社區的非裔和西語裔社區。

加州新冠疫苗接種率各地差異極大。（Getty Images）
加州新冠疫苗接種率各地差異極大。（Getty Images）

加州 疫苗 美國

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